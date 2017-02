Produtos à base de silicone ajudam a manter cabelos e peles saudáveis

No verão, as pessoas frequentam mais a praia e a piscina, aumentando a exposição ao sol e ao vento, o que acaba danificando os cabelos e a pele. Para evitar o ressecamento dos fios e proteger a pele, escolha sempre produtos com silicone em sua formulação. Ele dá aquela sensação suave e sedosa, adequada ao nosso clima tropical, que requer condicionadores e filtros solares mais potentes. Por isso, na sua necesserie de verão não podem faltar produtos à base de silicone.



Veja porque o silicone faz a diferença.



Filtro solar: É o silicone que torna o filtro solar resistente à agua e permite que o produto seja espalhado com facilidade na pele. Os filtros solares com elevado índice de proteção solar possuem alta carga de filtros químicos para barrar a passagem da radiação ultravioleta. Esses filtros químicos são oleosos e deixam uma sensação "grudenta" na pele, especialmente num clima quente como o nosso. Ao adicionar silicone à fórmula, o filtro solar ganha aquele toque seco e sedoso. O silicone não é óleo – tem características diferentes, por isso que toda emulsão oil free contém silicone.



O silicone é naturalmente repelente à água e, ao mesmo tempo, não comedogênico - não causa a obstrução dos poros, o que permite a "respiração" normal da pele. Teste aceito internacionalmente, inclusive no Brasil, comprova que o produto tem agentes que garantem durabilidade de 80 minutos na água.



"Além disso, como o silicone reduz a "pegajosidade", típica de cremes oleosos, devido a sua baixa tensão superficial, ele pode atuar como um repelente à areia, auxiliando com o efeito de "livre areia"", afirma Irineu Bottoni, coordenador da Comissão Setorial de Silicone da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim),



Shampoo: Além de limpar os cabelos e o couro cabeludo, o shampoo com silicone em sua formula deixa os fios mais macios, fáceis de pentear e com brilho.



Condicionadores: A maciez, facilidade de pentear e o brilho são intensificados nos condicionadores que contém silicone. Quando tornamos o ato de pentear mais fácil, acabamos minimizando a quantidade de fios quebrados . Além disso, no verão lavamos o cabelo com mais frequência. O silicone ajuda na proteção da cor durante a lavagem e também protege os fios do calor, no caso do uso de secador.



Finalizadores para cachos: Chuvas frequentes e a proximidade do mar significam ar mais úmido, o que é ótimo para a saúde, mas um terror para o cabelo , pois ar úmido é sinônimo de cabelos rebeldes . O silicone deixa os fios mais disciplinados , mantendo uma aparência natural.



Tinturas: O silicone melhora a performance da tintura e possibilita tingimento uniforme, além da garantir a melhor fixação da cor e maciez.