Produtos de beleza serão um dos mais procurados durante a Black Friday

O que começou como um frenesi dos consumidores de eletrônicos nos Estados Unidos, transcendeu ao longo do tempo para um fim de semana de compras ao redor do globo, com o aumento do interesse nas vendas da Black Friday subindo para 117% em 2018.

Um estudo global recente com 12 mil participantes de 55 países revelou que 77% da população mundial sabe o que é a Black Friday e 47% da população irá participar este ano, um aumento de 9% em relação a 2017.

Resultados mostram que consumidores ao redor do mundo irão gastar uma média de U$186,00 durante a Black Friday e ano após ano, as quatro maiores compras feitas por eles serão no setor de cosméticos e beleza, assim como eletrônicos e roupas. No Brasil, a média de gastos será de R$73,00.

Nesta data, a marca sueca de beleza e bem-estar FOREO prevê um crescimento recorde de aparelhos de beleza ao redor do mundo, esperando um aumento de 150% das vendas em relação ao mesmo período de 2017.

Em 2014, a marca vendeu mil unidades dos aparelhos de beleza LUNA ao longo do fim de semana da Black Friday. Em 2015, este número pulou para 5 mil unidades, em 2016 foi para 12 mil e, no ano passado, os números deram um salto para 20 mil aparelhos vendidos mundialmente. Com mais itens no portfólio, a FOREO prevê chegar a mais de 50 mil unidades vendidas em 2018, o equivalente a 38 vezes o comprimento da praia de Copacabana.

“A Black Friday começou como um dia de compras de eletrônicos nos Estados Unidos e ao longo dos anos cresceu e se tornou um fenômeno global, com três quartos do mundo oficialmente reconhecendo este final de semana de compras. As tendências nos últimos cinco anos mostram que mais do que uma ostentação por TVs e eletrodomésticos, a ocasião deixa os consumidores no ponto para apanhar suas roupas, aparelhos de beleza e eletrônicos pessoais favoritos, tendência que observamos crescer ano após ano com os nossos próprios números de vendas no período”, diz Steve Thomson, CMO da empresa.

Não surpreendentemente, com os efeitos da Black Friday abrangendo o mundo, o mês de novembro é responsável por 20% do faturamento anual de negócios, portanto é o mês de maior lucro.

“Novembro é de longe o melhor mês para o varejo global. A ascensão da Black Friday, assim como o asiático Single´s Day, significa que os nossos produtos estão literalmente voando das prateleiras. No Single´s Day, na semana passada, alcançamos marcas como a Apple, com recorde de vendas de mais de 100 milhões RMB (aproximadamente U$15 milhões) e prevemos o mesmo sucesso para a Black Friday”, acrescenta Thomson.

A FOREO oferecerá, no Brasil, até 50% de desconto em produtos selecionados, que podem ser encontrados nos seguintes varejistas: Sephora, The Beauty Box, Beleza na Web, Época Cosméticos e Zattini.

Website: http://www.foreo.com/pt-br