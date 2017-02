Alguns produtos essenciais para as suas unhas

Cuidar das unhas, como por exemplo as unhas de gel, requer uma gama de produtos que vão além do tradicional e conhecido esmalte. Os cuidados com essa estrutura do corpo podem ser divididos entre a saúde e o apelo estético. Somente isso já faz com que muitos produtos sejam encontrados no mercado.



O mais conhecido de todos é o esmalte. Tem como principal característica alterar a cor das unhas para que combinem com o visual. Por ser um dos mais tradicionais, é também o que possui mais variações, tanto de cores, como de textura e até utilização.



Apesar do apelo estético, muitos deles possuem em sua composição elementos que protegem a saúde da unha. A variação de preço é grande, levando em conta a marca e também o efeito do produto: partindo de R$20 ou R30, até a casa da centena.



O próprio esmalte também acaba por "requerer" outros produtos, como o secante. A aplicação do esmalte nas exige que um período para que ele se fixe de modo adequado. Para acelerar este processo, um secante é utilizado. Alguns deles também reforçam o brilho do esmalte. Custa na faixa de R$20.



Com ou sem o uso do esmalte, algumas mulheres também buscam a decoração das unhas através de desenhos e formas mais precisas, que é o caso dos adesivos de unhas. Mais rápidos e práticos na aplicação, são muito variados e podem apresentar desenhos simples e complexos. Alguns são combinados com o esmalte, outros podem ser utilizados diretamente. São bem baratos com preços partindo de R$1 ou R$2.



E se a aplicação do esmalte requer atenção, a remoção também. O processo de remoção de esmalte também é tratado com atenção, já que a saúde das unhas depende de um fator importante, a respiração. Toda unha precisa estar "livre" de produtos químicos para que possa respirar saudavelmente, isso requer alguns produtos, como o removedor de esmaltes, para garantir que a unha esteja limpa e também agilizar o processo. Seu preço está em torno de R$5. Há também removedores em formato de esponja e/ou lenços removedores, com outros valores.



Outro produto importante é base para as unhas. A variedade deste produto também é grande, já que podem ser niveladoras, desamarelizadoras, fortalecedoras, entre outras características. No geral, a base serve para preparar e proteger a unha para receber o esmalte. Seu custo começa em R$2 ou R$3.



Sobre a loja



A Cutelaria do Isaias iniciou-se apenas com prestação de serviços, e assim foi progredindo positivamente, tornando-se uma das maiores distribuidoras de cosméticos do Rio de Janeiro. Hoje com mais de 10 anos, possuímos uma equipe necessária para prestar serviços de qualidade e confiabilidade aos nossos clientes.



Entendemos que a razão do nosso sucesso devemos a Deus e a vocês que estão nos acompanhando por toda essa caminhada.



Localização



Visconde de Pirajá 452 - Loja 5 - Galeria dos Correios



Ipanema - Rio de Janeiro RJ



CEP: 22410-002

Website: http://www.cutelariadoisaias.com.br/