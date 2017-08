Produtos Kérastase para cabelos danificados

Conhecida pelas mais mulheres mais exigentes quando o assunto é tratamento dos cabelos, a linha Kérastase Thérapiste é composta de produtos feitos para proporcionar reconstrução dos cabelos profundamente danificados. Esses cosméticos têm ação de regeneração desde a matéria interna dos fios capilares totalmente ressecados, enfraquecidos e danificados por conta de condições naturais ou químicas (alisamentos, tinturas, relaxamentos, etc.).



Um dos destaques da linha é o Shampoo Kérastase Résistance Bain Thérapiste. Voltados para cabelos danificados por conta de alisamentos, tinturas ou pelo uso frequente de secador, babyliss ou chapinha, a solução produz uma limpeza intensa atingindo até as camadas mais profundas dos fios.



A fórmula do shampoo utiliza a proteína de trigo e mais seis aminoácidos que reconstroem as ligações internas dos fios. Os ingredientes são de Extrato de Myrothamnus Flabellifolia (flor de restauração) que possui alto poder antioxidante capaz de acelerar a regeneração dos cabelos.



Outro item da linha Kérastase Thérapiste é a Máscara (Résistance Thérapiste) feita para proporcionar um tratamento completo e, consequentemente, restaurador dos fios. A textura dela é bem aveludada e composta por vários nutrientes essenciais e muito ricos encontrados na natureza e aprimorados com tecnologia de ponta.



Tudo isso para fazer com que os cabelos voltem a ter força, resistência, brilho e beleza natural. A máscara possui os mesmos ingredientes e a mesma forma de desenvolvimento do shampoo da linha.



Entre os motivos que fazem da marca uma referência no tratamento, está o fato da Kérastase utilizar, na fórmula dos seus produtos da linha, microproteínas associadas à queratina que compondo 50% da fibra dos fios. Todos os produtos da linha Kérastase Thérapiste foram desenvolvidos para restaurar a estrutura dos fios mais sensibilizados, agindo de modo a criar proteção e fortalecimento da fibra capilar, devolvendo vida e brilho aos cabelos.



Todos os produtos que fazem parte da linha da Résistante Thérapiste da Kérastase podem ser encontrados no site Beleza de Mulher. A loja virtual disponibiliza ainda a opção de kits de produtos para quem procura a solução completa da marca, além de organizar esses e diversos outros produtos através de um sistema de navegação simples, intuitivo e de fácil manuseio.



