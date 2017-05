Cinco produtos saudáveis para a alimentação das mamães

O Dia das Mães está chegando e sempre aparecem diversas opções de presentes para darmos nessa data tão especial. São bolsas, vestidos, eletrodomésticos, celulares e outros produtos que toda mamãe adora ganhar. Além desses itens que sempre são os mais procurados nos shoppings, montamos uma lista de 5 produtos bem legais para presentear a sua mãe e ajudar ela a ficar saudável.



Um produto muito saboroso na nossa seleção é o CacauFit Avelã, que é um creme de chocolate à base de biomassa de banana verde com cacau em pó, manteiga de cacau, açúcar demerara e pasta de avelã. A biomassa de banana verde confere suavidade e leveza ao produto sem aumentar o valor calórico. O produto possui apenas 36 calorias por porção, é livre de glúten e lactose e não possui adição de óleos vegetais.



Você também pode sugerir para ela o Óleo de Coco Extra Virgem para substituir demais óleos na cozinha, pois é um produto com capacidade de suportar altas temperaturas sem sofrer modificação em seus componentes nutricionais. Por isso, ele é considerado um óleo estável, além de mais saudável, pois não apresenta gordura trans, que é gerada pelo processo de hidrogenação, presente na maioria dos óleos de origem vegetal. Assim, o Óleo de Coco Extra Virgem pode ser usado em refogados, saladas, vitaminas e na alimentação cotidiana em geral.



Outro produto que ela vai adorar, são as balas de colágeno Snella possuem um alto poder saciativo (redução do apetite) e de absorção proteica (auxiliando no combate a flacidez, rugas e fragilidade óssea; fortalecendo a pele, cabelos e unhas; previnindo o aparecimento de estrias; combatendo a celulite; melhorando a elasticidade e a resistência da pele, dos músculos e dos ligamentos; melhorando os processos de cicatrização.



O Óleo De Cártamo + Picolinato De Cromo + Vit. E 1g C/ 60 Cápsulas auxilia dietas de perda de peso. Fonte de gorduras boas como o ômega 6 e 9. Ajuda a controlar os níveis de colesterol total. Aumentar a saciedade. Ajuda a aumentar a concentração de um hormônio chamado adiponectina que em obesos está reduzido.



Para finalizar a nossa lista temos o Goji Berry 500mg C/ 60 Cápsulas que é rico em antioxidantes que combatem os radicais livres. Seus antioxidantes desempenham papel importante na prevenção do câncer além de ajudar a reduzir os níveis de colesterol, combate o envelhecimento precoce, ajuda a manter o corpo saudável e jovem e é uma boa fonte de fibras relacionadas à saciedade e ao bom funcionamento do intestino. Ele é um produto rico em beta-sitosterol, nutriente com ação anti-inflamatória que combate a celulite.



Sobre a Óleos do Brasil



A Óleos do Brasil começou sua história em 2009, quando foi criado um site que fosse especialista em óleos naturais de diversas origens para uma vida mais saudável, visando sempre fornecer a seus clientes que buscavam uma complementação em sua saúde com produtos de qualidade.



Adeptos de uma alimentação saudável, balanceada e nutritiva, a Família Reis resolveu em 2016 apostar naquilo que acredita, e assumiu a gestão do site Óleos do Brasil.

Hoje estamos buscando vender produtos saudáveis e alcançar novos horizontes na ajuda de uma vida equilibrada e efetivamente saudável à todos nossos clientes atuais e novos clientes.



Website: https://www.oleosdobrasil.com.br/