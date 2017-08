Professor da Faculdade Santa Marcelina será empossado na Academia Brasileira de Moda

João Braga, professor de História da Moda da Faculdade Santa Marcelina, será nomeado amanhã (04), às 18h, membro fundador da Academia Brasileira de Moda (ABM). Ocupará a cadeira nº 39, cujo patrono é Caio de Alcântara Machado (publicitário, empresário e idealizador de feiras do mercado da moda, como a Fenit). A cerimônia será organizada pela Academia e o Instituto Zuzu Angel, presidido por Hildegard Beatriz Angel Bogossian. De acordo com João Braga, ser nomeado membro fundador da ABM é uma grande honra, visto que será o primeiro docente de formação a assumir uma cadeira. "Além da valorização da profissão - o que me deixa muito lisonjeado, contribuir com a Academia será um prazer, uma vez que auxiliarei na valorização e preservação da moda nacional".



A cerimônia acontecerá no Palacete Fundação Cesgranrio, localizado à Rua Santa Alexandrina, nº 1011 – Rio Comprido, Rio de Janeiro. Na ocasião, grandes nomes do mercado da moda estarão presentes.



Além do professor, dois novos membros serão empossados: Luís de Freitas, criador e estilista da marca Mr. Wonderful, e Rui Spohr, costureiro gaúcho. A partir de então, a ABM contará com 28 acadêmicos. A beca para a solenidade de posse foi desenhada por Mena Fiala, diretora artística da extinta e badalada Casa Canadá do Rio de Janeiro, quando a cidade era Capital Federal.



Sobre a Academia Brasileira de Moda



Idealizada pela jornalista carioca Hildegard Beatriz Angel Bogossian, a ABM foi instituída em 27 de novembro de 1995, na cidade do Rio de Janeiro. Na data, cinco personalidades tomaram posse e, de lá para cá, já houve três cerimônias de nomeação de novos acadêmico: março de 1999, novembro de 2004 e outubro de 2008.



A ABM conta com 25 integrantes, tendo no total 50 cadeiras. A ABM tem como membros jornalistas, estilistas, empresários, figurinistas, carnavalescos e coordenadores de moda.



São eles (por ordem alfabética):



Celina de Farias

Costanza Pascolato

Elza Marzulo (falecida)

Eloysa Simão

Ethel Moura Costa (falecida)

Fernando de Barros (falecido)

Francisco Carlos Ferreira (falecido)

Glória Kalil

Glorinha Paranaguá

Guilherme Guimarães (falecido)

Hildegard Beatriz Angel Bogossian

Iesa Rodrigues

Joãozinho Trinta

Kalma Murtinho

Laïs Pearson

Lucília Lopes

Maria Cândida Sarmento (falecida)

Marie Louise Nery

Marília Valls

Mena Fiala (falecida)

Paulo Borges

Regina Guerreiro

Ronaldo Fraga

Rosa Magalhães

Ruth Joffily



Sobre o professor



João Braga é autor de 11 livros na área da moda. Já atuou como estilista têxtil e de camisaria masculina e feminina. É palestrante, articulista em veículos especializados e leciona, na Faculdade Santa Marcelina e FAAP, as disciplinas de História da Moda, História da Arte, História da Joalheria, Estética e Cultura de Moda em cursos livres, de graduação e pós-graduação.