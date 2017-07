O professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade lança oficialmente o primeiro curso da série EAD com enfoque em Visagismo

O professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ é uma referência no mercado de beleza com mais de 40 anos de uma carreira de sucesso, onde coleciona muitos prêmios e trabalhos de sucesso tanto no Brasil como no exterior.



E como empreendedor nato que é, está presente em muitos projetos que foram pioneiros em nosso país como por exemplo a especialização em cabelos cacheados e a especialização do profissional através de graduação, pós graduação e MBA.



Inovou mais uma vez quando inaugurou único birô de Visagismo do Brasil, um local especialmente projetado e concebido para o trabalho de Consultoria Visagista, Visagismo Educacional e das empresas parceiras na área educacional das mesmas.



A última inovação do mestre do Visagismo Acadêmico e Virtual na área educacional, é a elaboração de uma série de cursos voltados para diversos temas no formato EAD, o que possibilita que as pessoas de qualquer lugar do mundo que não podem estar fisicamente presentes, possam adquirir conhecimento e se especializarem nas mais diversas áreas de conhecimento.



O portfólio de cursos EAD contará com um grande número de temas nas mais diversas áreas de conhecimento, nesse primeiro momento com grande enfoque em Visagismo que é o futuro do mercado de beleza, declara o professor Robson Trindade.



O grande lançamento desse novo formato na área de beleza, é o curso 'Visagismo - visão geral de como avaliar um cliente na cadeira do salão'.



Além do curso ser no formato EAD, que é inédito no mercado de beleza, ele será um presente a todos interessados em incrementar seu trabalho no dia a dia utilizando os inúmeros recursos que o Visagismo oferece, o mesmo será inteiramente gratuito, um presente que estamos oferecendo a todos os profissionais de beleza que desejem aumentar seus conhecimentos e agregar valor ao seu trabalho.



