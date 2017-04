Com Programa Na Medida, colaboradores da CNU emagrecem 249 quilos

Os 350 inscritos no Programa Na Medida, da Central Nacional Unimed, eliminaram 249 quilos em seis meses. Divididos em 22 grupos, assistiram a palestras de reeducação alimentar e fizeram atividades físicas. A equipe vencedora foi a Cheinhas de Charme, composta por 18 colaboradoras, que perderam, ao todo, 52 quilos.



Mais saúde



A área de Recursos Humanos, o Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) e a equipe de Saúde Ocupacional da Central Nacional Unimed criaram o Programa Na Medida em 2016 para estimular os colaboradores da operadora a levar uma vida mais saudável.



"Procuramos fazer isso de forma lúdica e descontraída. Todos passaram por mensuração do peso corporal, altura, circunferência abdominal e avaliação do percentual de gordura. Os dados foram tabulados para análise depois de seis meses", explica Glaucia Berreta Ruggeri, coordenadora do NAIS e responsável pela iniciativa.



Foram enviadas dicas de saúde aos funcionários por e-mail, e desenvolvida uma página na Intranet para postar informações e fotos das atividades.



Silvio Antonio Silva, superintendente de rede e operações da CNU, reconhece a importância do programa. Depois de passar mal devido a um teste ergométrico, procurou um nutricionista, fez reeducação alimentar, voltou a praticar exercícios físicos e emagreceu quase 13 quilos em seis meses, sem tomar medicamentos.



Sobre a Central Unimed Nacional



A Central Nacional Unimed é a operadora nacional dos planos de saúde empresariais da marca Unimed. Foi criada para garantir a competitividade do Sistema Unimed diante das exigências do mercado e da legislação.



O faturamento este ano totalizou R$ 4,7 bilhões (+12% em relação a 2015). Hoje, tem cerca de 1,5 milhão de clientes, distribuídos nas cinco regiões do país. Fundação: agosto/1998. Faz parte do Sistema Unimed, composto por 349 cooperativas médicas presentes em todo o território nacional, que compartilham os valores do cooperativismo e o trabalho para valorização dos médicos e da medicina, mas com gestão administrativa autônoma e independente.