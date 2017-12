Projeto desenvolvido pela Evoluir orienta crianças e jovens sobre cuidados na hora de brincar com pipas

A Evoluir, empresa especializada em desenvolver conteúdos e metodologias educacionais, criou o Programa Educacional "Brincando com Pipas". O projeto leva ao conhecimento das crianças os principais cuidados e perigos da brincadeira e orienta a melhor forma de se divertir sem correr riscos. Foi desenvolvido em parceria com a EDP Brasil, que atua nos segmentos de geração, distribuição, comercialização e soluções em energia elétrica, com apoio do Instituto EDP, organização que coordena as ações socioambientais do Grupo e já está no 3º ano de realização.



Criado em 2015, o projeto traz uma série de atividades educativas que vão desde peças teatrais e palestras até uma oficina de confecção onde cada criança cria sua pipa. Ao todo, são realizados 3 workshops ao longo do ano. "Os resultados em 2015, data da primeira implantação, foram tão positivos que queremos expandir por todas as regiões do Brasil. Para isso, estamos abertos a novas parcerias com comercializadoras e distribuidoras de energia e qualquer outra empresa que se interessar pelo projeto", afirma Fernando Monteiro, Diretor da Evoluir.



O Programa é direcionado aos alunos da Educação Infantil até o início do Ensino Fundamental – entre o 1º e o 5º ano – e, desde sua criação, acumula impactos positivos na comunidade. Atualmente já soma implantação em 14 escolas públicas, impactando mais de 6,5 mil alunos nas cidades de Iúna, no Espírito Santo, e Suzano, em São Paulo.



A EDP São Paulo, distribuidora de energia, identificou em Suzano queda de 8% nas ocorrências na rede elétrica em 2015. Em 2016, as interrupções do serviço de fornecimento de energia caíram 13% nas mesmas regiões. "Identificamos um alto número de ocorrências na rede elétrica, principalmente nos meses de férias escolares. A partir disso, fizemos uma análise dos incidentes. Pensamos em um projeto que levasse ao conhecimento das crianças os cuidados necessários na brincadeira com pipas. Isso além dos riscos que a rede elétrica pode oferecer", explica Paulo Ramicelli, assessor do Instituto EDP.



"Iniciamos o projeto em escolas públicas em Suzano e os resultados foram muito bons. 2017 será o 3º ano de Brincando com Pipas na cidade. Depois iniciaremos em Guarulhos por mais 3 anos", diz. De acordo com a companhia, as cidades com maior índice de incidentes na rede foram Guarulhos, Itaquaquecetuba e Suzano.



Há formas de prevenção de incidentes que levam a interrupções na distribuição de energia e acidentes. Comercializadoras e distribuidoras investem em programas educativos que orientem crianças e jovens aos cuidados necessários na hora de brincar com pipas. Segundo Abradee, brincadeiras com pipas próxima a fiação estão entre as cinco principais causas de interrupções na rede elétrica. Também causa mortes relacionadas ao contato com a alta tensão.



O acompanhamento feito pelo órgão aponta que desde 2013 o índice de mortes relacionadas a isso tem caído expressivamente. Na comparação de 2016 ao ano anterior, a queda foi de 9%. A Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica tem uma resolução sobre o assunto. Geradoras, comercializadoras e distribuidoras devem destinar parte dos recursos a atividades e programas educativos para diminuir incidentes na rede elétrica.



De forma inovadora e criativa, o programa trabalha com temas interdisciplinares que levam aos alunos assuntos relacionados a física, arte e história. Já na primeira implantação a Evoluir desenvolveu o livro "Sofi, a pipa bailarina", criado exclusivamente para o programa. É assinado pela psicopedagoga Solange Garcia, que traz uma história contada em versos. Ela exalta a importância das brincadeiras ao ar livre com a família. Além disso, o título também apresenta dicas de segurança na hora de empinar pipas.



Fundada em 1997, a Evoluir é uma empresa com um forte propósito social. É especializada em criar materiais, processos e tecnologias educacionais que auxiliam indivíduos e grupos a desenvolver todo o seu potencial.