Projeto “Mamãe de Biquini” compartilha dicas de saúde e boa forma

O maior desafio das mães que acabaram de ter seus bebês é voltar ao corpo de antes da gestação. O problema é que muitas mulheres não sabem como reconquistar a boa forma depois do parto. Foi justamente a partir desta dificuldade que nasceu o projeto "Mamãe de Biquíni", da blogueira Mariana Balan.



Assim como muitas mulheres, Mariana engordou bastante durante a gravidez. No entanto, os 20 quilos que ganhou na gestação de sua filha Monaliza, hoje com 1 ano e 6 meses, foram perdidos muito rápido, o que gerou a curiosidade de outras mulheres que começaram a pedir dicas e sugestões. "Muitas pessoas começaram a me perguntar o que eu fiz para emagrecer. A ideia do projeto surgiu para que eu pudesse compartilhar minhas experiências e contar para outras mães que é possível se alimentar bem, se exercitar, se cuidar, mesmo com a correria da maternidade. Do contrário, acabamos ficando sem autoestima, e isso interfere na vida, no profissional, no casamento", conta Mariana.



Através do Facebook, Instagram e blog, Mariana compartilha dicas de alimentação, tanto de adultos quanto de crianças, dicas de exercícios, organização da rotina, planejamento do tempo entre outros assuntos. "O principal objetivo do projeto é mostrar que é possível adotar hábitos saudáveis, organizando sua vida, programando sempre sua rotina e do bebe, priorizando a compra de alimentos saudáveis, deixando as refeições pré-preparadas e sem ser uma pessoa neurótica. Organização é a palavra de ordem para quem quer recuperar o corpo e o tempo perdido", enfatiza Mariana.



A blogueira destaca também a importância da atividade física para as mamães que querem emagrecer, tonificar e recompor músculos muito exigidos durante a gravidez e no parto, como os abdominais e os pélvicos. O projeto conscientiza as mães que é possível manter uma rotina de exercícios regulares antes, durante e depois da gravidez. Se praticada dentro de limites estipulados por um médico, a atividade física proporciona uma série de benefícios para a gestante e para o bebê. "No meu caso, a atividade física vai além do estético. Me traz bem-estar, melhora o humor, o funcionamento do organismo como um todo. E são essas questões que eu compartilho com as seguidoras das redes sociais do projeto Mamãe de Biquíni", finaliza Mariana.

