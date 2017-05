Tratar as varizes já não é mais tão complicado quanto era há alguns anos. Atualmente, é possível curá-las no próprio consultório do cirurgião vascular, sem que seja preciso fazer uma cirurgia ou permanecer internada no hospital, exceto em alguns casos. Dois dos métodos que existem para livrar as pernas das varizes utilizam o laser para eliminá-las. Os procedimentos são minimamente invasivos e considerados seguros, mas, mesmo assim, é preciso considerar os prós e contras dos tratamentos a laser para varizes antes de realizá-los.



Principais prós e contras dos tratamentos a laser



A cirurgia para varizes que utiliza o endolaser (laser endovenoso) é feita para tratar as dilatações venosas que ocorrem, principalmente, nas veias safenas e veias perfurantes. Progressivamente, a ação do laser inutiliza as veias que já estão sem funcionar devido ao acúmulo de sangue em seu interior, dispensando a necessidade de remoção do vaso cirurgicamente.



Uma punção com uma agulha ou uma pequena incisão na pele são suficientes para a inserção de uma fibra óptica com o laser diretamente no interior da veia. Os pulsos de energia do laser, liberados ao longo do vaso, promovem o "fechamento" total da veia dilatada. Nesse tipo de cirurgia, a anestesia pode ser local e associada à sedação leve em muitos casos. Sem contar que não deixa cicatrizes, quase não causa sangramento e exige apenas um dia de repouso. A paciente pode andar no mesmo dia da cirurgia.



O mesmo acontece no tratamento para varizes com laser transdérmico, indicado para curar varizes pequenas e as telangiectasias (os "vasinhos vermelhos"). Costuma ser muito utilizado, também, para tratar os vasinhos que surgem na face. Muitas vezes, a técnica dispensa cortes ou punção com agulha, já que a aplicação é feita diretamente na pele, e é associada à crioterapia, que é o resfriamento da pele para diminuição das dores e maior conforto da paciente.



Os tratamentos a laser são menos agressivos do que outros existentes e proporcionam uma recuperação bem mais cômoda e rápida. Imediatamente, já é permitido à paciente dirigir e retornar ao trabalho. No outro dia, é liberada para realizar exercícios físicos.



Dificilmente há complicações em algum tratamento a laser para varizes. Os métodos somente são contraindicados para gestantes e pessoas que tiveram trombose recentemente (quando o sangue coagula dentro do vaso, o que leva a uma obstrução da passagem do fluxo sanguíneo).



Para sanar outras dúvidas quanto aos prós e contras dos tratamentos a laser para varizes, faça o download gratuito do nosso e-book "Tratamentos Para Varizes: Uso do laser como alternativa à cirurgia convencional" e agende uma consulta com um cirurgião vascular para conversar a respeito do assunto.