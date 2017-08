Protagonistas vão empoderar os empreendedores para o sucesso

A aceleradora de resultados Protagonistas anuncia seu 1º Grupo com início em 1º de setembro. O objetivo é proporcionar a um grupo selecionado de empreendedores uma verdadeira transformação em seus negócios, tendo como alvo resultados práticos que serão aplicados nas respectivas empresas.



Durante cinco meses os participantes desse 1º Grupo serão guiados por Marcelo Pimenta e Paola Tucunduva na construção de um plano de ação, com metas pré-estabelecidas.



"Criamos o Protagonistas para atender a uma grande demanda por parte dos empreendedores. Vamos empoderá-los com atividades personalizadas, mentorias individual e em grupo, definição de meta, avaliação e planejamento para 2018", explica o cofundador Marcelo Pimenta.



O Protagonistas foi desenhado para atender empreendedores de todos os tamanhos, portes e segmentos, independentemente de onde estão fisicamente, porque tudo será feito online. Por meio de uma plataforma exclusiva, com uma metodologia inovadora e exercícios, serão orientados a ter novos comportamentos utilizando vivencias em gestão.



"Baseado em nossa experiência, vamos guiar os participantes em um novo comportamento na condução do seu negócio, com inovação e atitudes para ser bem-sucedido", afirma a cofundadora Paola Tucunduva.



No Protagonista o empreendedor aprenderá:

- Criar uma visão de futuro clara e mensurável para seu negócio;

- Alterar seu modelo mental para a obtenção de resultados até 3 vezes mais rápido;

- Ter uma meta clara e definida, que será acompanhada diariamente, com

correções de rota sempre que for preciso para que o participante não se desvie do objetivo;

- Ter acesso a um grupo que vai abrir portas para gerar novos negócios.



"O grupo colaborará entre si e isso ajuda o empreendedor a se comprometer, além de atividades regulares com laboratório online e check-points semanais", ressalta Pimenta.



"As práticas levarão o empreendedor a repensar seu modelo mental para a obtenção de resultados. Vamos definir uma visão de curto prazo que seja clara e mensurável para seu negócio, alinhada à visão de longo prazo", completa Paola.



Para participar da 1º Grupo do Protagonistas o empreendedor fará um investimento de cinco parcelas de R$ 479,00 (totalizando R$ 2.395,00).



Bônus exclusivo para a 1º Grupo:

- Uma sessão de 60 minutos de mentoria com Paola Tucunduva ou com o Marcelo Pimenta, por Skype, exclusiva.

- Uma oficina de criação de anúncios no FB exclusiva com Rafael Piva - Consultor de Marketing Digital, para aprender a trazer mais clientes para o negócio via internet;

- Os primeiros inscritos ganharão o livro: De Empreendedor para empreendedor, onde Paola Tucunduva é coautora.



Para se inscrever os interessados devem preencher o formulário disponível em http://protagonistas.co. (Os alunos do Meu Sucesso.com têm uma condição especial na adesão)



Quem é Marcelo Pimenta

– Reúne as competências de jornalista, professor e empreendedor, por isso suas palestras, cursos e workshops são reconhecidas pela qualidade e pela capacidade de sensibilizar e envolver o grupo;

– É um dos pioneiros da Internet no Brasil, com 20 anos de experiência como empreendedor digital;

– Professor universitário desde 1996. Desde 2011 é o responsável pelas disciplinas de Gestão da Inovação e Design Thinking na ESPM/SP;

– Editor de livros e cartilhas sobre empreendedorismo, inovação e modelo de negócios, incluindo o TREM (Trilha de Referência para o Empreendedor), Ferramentas Visuais para Estrategistas e Passo a passo para negócios inovadores;

– Consultor credenciado ao Sebrae, nas áreas de marketing, vendas e negócios, para o qual já desenvolveu mais de uma centena de palestras, workshops e projetos de abrangência nacional e locais, em quase todos os estados brasileiros;

– Representa o Brasil na Rede Acadêmica NetExplo que, com o apoio da Unesco, identifica todos os anos as principais inovações digitais que afetam a sociedade.



Quem é Paola Tucunduva

- Sócia Diretora da Evolution Training e da Rotovic Lavandaria;

- Coach e Palestrante;

- Graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas;

- Pós-Graduada pelo CEAG – FGV finanças e marketing;

- Formação em Coordenadora de Grupos pela SBDG;

- Professora da Fundação Dom Cabral FDC;

- Facilitadora do Empretec-Sebrae, programa comportamental desenvolvido pela ONU para empreendedores;

- 15 anos de experiência em gestão do negócio, sendo responsável pela implantação e gestão de lojas e indústria, dos sistemas de qualidade total e ISO 14.001 e coordenação de uma equipe com mais de 140 colaboradores;

- Qualificada na ferramenta de avaliação de preferência de perfil psicológica Insights pelo Instituto Pieron;

- Apresentadora do programa Alma do Negócio pela Rádio Mundial FM95.7;

- Instrutora do projeto de Capacitação da Equipe Bradesco Auto/RE,Gestão de Negócio na Claro, BonGrille, Bob"s, Uncle K e SENAI,Convenção Bradesco Seguros e Hering- Finalista de Woman Business Award 2008: ONU/UNCTAD -Finalista do prêmio Mulher Empreendedora 2009: SEBRAE SP.