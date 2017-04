Proteja o cabelo para o Outono e Inverno de forma natural

Quem nunca sentiu que os cabelos precisavam de uma hidratação extra que atire a primeira pedra. Cada vez mais os procedimentos como alisamentos, chapinha, baby liss, coloração e luzes ganham os corações de homens e mulheres e acabam afetando os fios, deixando-os, muitas vezes, ressecados e quebradiços.



Pensando nisso, o cabeleireiro e químico Marcos Dal Bello, também conhecido como "Dr. Cabelo", criador da técnica de alisamento Bello Liss, feita com 100% de produtos naturais, como o tutano de boi, criou uma lista com hidratações que podem (e devem) ser feitas em todos os tipos de cabelo e ajudam a fortificar e reparar os fios dos danos do dia a dia.



De acordo com Dal Bello, ir ao salão tratar as madeixas é fundamental, mas ter um cuidado diário faz toda a diferença na hora de ter aquelas cobiçadas madeixas de modelos. "Conto com um microscópio que aumenta o fio em 300 vezes e, através disso, consigo ver as principais deficiências do cabelo e quais vitaminas faltam nele. É importante ir ao salão para tirar todas as dúvidas, mas é essencial que todo mundo mantenha os cuidados em casa também e essas hidratações ajudam muito" contou.



Ainda de acordo com o especialista, é importante que as pessoas comecem a se interessar pelo uso de produtos naturais, pois muitas químicas podem afetar até mesmo a saúde. "Quando entrei na faculdade de química decidi fazer um alisamento que fosse natural e não gerasse problemas de saúde. Esse já é meu trabalho há 30 anos e ver que as pessoas estão se importando de verdade com a saúde e a beleza é muito gratificante para mim", afirmou.



Entre as máscaras selecionadas por Dal Bello, destacam-se as que utilizam frutas, como o mamão e o abacate e o leite de vaca integral, que é usado em casa em diversas receitas. "As frutas têm propriedades super importantes que conseguem restaurar os cabelos. Já o leite, pela quantidade de cálcio, conseguem fortificar e deixar os cabelos mais bonitos ainda."



Confira as receitas:



- Hidratação do Leite: Utilizando uma bola de algodão, aplique leite (sem ferver) em toda a extensão do cabelo, inclusive na raiz. Deixe agir por uma hora e lave o cabelo como de costume. O leite tem propriedades ricas em cálcio, por isso é comum encontra-lo em xampus, condicionadores e máscaras. Para cabelos cacheados ou ondulados, com a hidratação do leite os fios poderão tomar forma lisa, recomenda-se o uso desta hidratação a cada dia 15 dias;



- Hidratação com óleo de coco: aplique o óleo de coco em toda a extensão do cabelo, inclusive na raiz e no couro cabeludo, e massageie bem. Deixe agir durante a noite e enxague pela manhã. Importante depois do processo secar o cabelo com secador, evitando que a raiz fique úmida.



- Hidratação com banana: misture uma banana madura amassada, uma colher de óleo de amêndoas e duas colheres de mel até ficar homogêneo. Aplique a mistura em toda a extensão do cabelo e deixe agir por 30 minutos. Enxague bem com água morna. Após a aplicação da hidratação recomenda-se secar com o secador, pode-se escovar os cabelos após o processo. Para as pontas, recomenda-se óleo de argan após escova.



- Hidratação com leite em pó: acrescente água a 1/4 de leite em pó até formar uma pasta homogênea. Aplique a mistura em todo o cabelo, massageando. Envolva a cabeça com uma toalha aquecida e deixe agir por alguns minutos. Enxague e finalize lavando com xampu.



- Hidratação com maionese e abacate: amasse um abacate maduro e misture bem com uma xícara de maionese. Aplique a mistura nos fios, da raiz às pontas. Deixe agir por 20 minutos e lave os cabelos com xampu sem sal, atente-se ao nível de PH no rótulo do xampu na hora da compra.



Dal Bello Cabeleireiro

Rua Chacuru, 03 - São Miguel Paulista

(11) 2584-4123