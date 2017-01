Proteja a pele dos efeitos do sol com medicamentos manipulados

Nessa época em que estamos vivendo com recordes de altas temperaturas, é essencial buscar meios de cuidar da saúde. Os raios solares podem ser extremamente nocivos quando não nos protegemos de forma adequada e podem causar até mesmo câncer, além do envelhecimento da pele. Por isso, é preciso utilizar produtos que garantam ação eficaz e auxiliem na prevenção desses males.



O Polypodium leucotomus é um medicamento fitoterápico que atua como um protetor solar em cápsulas, agindo de dentro para fora no organismo. É um extrato proveniente de uma planta da família das samambaias, existente na América Central, que possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e cicatrizante. "Quando administrado via oral oferece diversos benefícios como proteção contra os raios UV, que incidem diariamente sobre a pele, redução dos radicais livres, eritemas e número de células queimadas pelo sol", explica Juliana Ponce, farmacêutica responsável da Meta Manipulação.



A profissional ainda ressalta que o medicamento é ótimo aliado na prevenção do fotoenvelhecimento. "Ele reduz a foto toxicidade produzida pela radiação UVA e UVB, além de proteger contra manchas escuras e ajuda a prevenir o surgimento de rugas e aspereza da pele", relata. Ademais, pode ser utilizado como coadjuvante no tratamento de doenças cutâneas e vitiligo. Estudos também demonstraram efeitos positivos no tratamento do Mal de Alzheimer, com melhora na performance cognitiva, perfusão sanguínea e atividade bioelétrica cerebral.



Mas é importante lembrar que a ingestão do Polypodium não dispensa, de forma alguma, a aplicação de um bom protetor solar na pele e os demais cuidados nos dias de calor. Juliana orienta que, para se manter saudável no verão, é fundamental cuidar da hidratação de todo corpo, inclusive da pele. "A aplicação do protetor solar é importante mas, após o banho, aplicar um hidratante que mantenha a pele saudável é essencial, do contrário facilitamos o aparecimento de manchas e das rugas. Na Meta também manipulamos hidratantes específicos à necessidade e ao gosto de cada paciente", finaliza.