Prótese de silicone com chip, cirurgia com segurança

Muitas brasileiras escolhem aumentar os seios ou o bumbum com silicone, mas poucas sabem exatamente onde está o cartão de identificação da prótese que carregam no corpo. Nesse documento, estão especificados o modelo usado, o formato e o volume do produto, além do número de série e o lote de fabricação. Em uma eventual necessidade de trocar a prótese, são informações importantes para o cirurgião, mas a maioria dos médicos acaba não tendo acesso a tais dados.



Por isso, foi lançado no Brasil uma prótese de silicone que carrega um microchip em seu interior, onde estarão reunidas todas essas especificações.



Este novo silicone possui uma tecnologia muito avançada, revestido por nanotecnologia e uma camada azulada. Através dela, é possível detectar qualquer sinal de micro rupturas, o que é raro, porém possível de acontecer. Teoricamente, tem menor índice de contratura capsular que as próteses convencionais.



As próteses com chip foram criadas para a mama e também para os glúteos.A prótese glútea com chip tem as mesmas vantagens da prótese mamária e a localização precisa dentro do músculo glúteo, que permite resultados cada vez mais naturais e com mais segurança ao paciente.