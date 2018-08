As Próteses Capilares estão se tornando uma boa opção para contornar problemas de calvície

Quando o assunto é calvície, muitas pessoas sofrem um choque na autoestima. Principalmente por parte dos homens, a queda de cabelo é algo que machuca o ego e a confiança. Esse é um problema que atinge 40% dos homens antes mesmo dos 35 anos, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração de Cabelo. Ainda segundo a Sociedade, 25% das mulheres brasileiras entre 35 e 40 anos e 50% das mulheres que possuem idade acima dos 40 anos sofrem com algum grau de calvície.

Uma das maneiras que vem se provando mais eficiente para contornar a calvície é a prótese capilar. Com efeito imediato, resultado prolongado e custo mais acessível que o transplante capilar cirúrgico, é uma boa alternativa para médio ou longo prazo. Existem vários modelos de próteses masculinas e femininas que oferecem uma aparência muito natural e satisfatória.

Diversas barbearias estão oferecendo esse tipo de serviço com muita qualidade. Uma delas é o R&R Barber Shop. Localizada em duas unidades, uma no Tatuapé e outra no Taboão da Serra, eles são especializados em próteses capilares que proporcionam uma aparência natural e renovam a autoestima do cliente. Os profissionais do R&R Barber Shop são preparados e dominam todas as técnicas e cuidados que devem ser tomados para o bom manuseio das próteses capilares.

As próteses estão se tornando mais comum devido a diversas vantagens em relação a outros métodos, como o processo cirúrgico, por exemplo. Algumas dessas vantagens são: resultado imediato, preço menor do que o implante capilar, boa duração, não é cirúrgico, não possui contraindicações e se o resultado não for completamente satisfatório, é totalmente reversível.

As próteses, porém, necessitam de um cuidado especial. O usuário deverá ir ao barbeiro no tempo estipulado pelo profissional para realizar a manutenção, que é formada por um corte de cabelo, hidratação do couro cabeludo e aplicação de cremes e óleos.

A Prótese capilar é, de longe, o mais próximo de voltar a ter cabelos “de verdade”. Os fios naturais que podem ser pintados, cortados e lavados, são o diferencial que está atraindo cada vez mais adeptos a essa forma de superar a calvície.

O R&R Barber Shop decidiu investir na qualidade das próteses e no preparo dos profissionais para oferecer excelência para o público nas próteses e em diversos outros tipos de serviço que uma barbearia da mais alta qualidade oferece. O R&R está localizado em duas unidades: na Rua Azevedo Soares – Tatuapé e na Avenida Dr. José Maciel – Taboão da Serra. Faça o seu orçamento agora mesmo em nosso site: https://rrbarber.com.br/