Novo protocolo para redução de gordura pode trazer resultados duradouros

O novo protocolo desenvolvido pela Dermatologista Paula Chicralla é focado na perda de gordura e redução da celulite a partir da associação de um bioestimulador injetável com subcisão, uma radiofrequência e o uso da drenagem para celulite e flacidez. Segundo a médica, é feita uma avaliação preliminar e o novo protocolo é adaptado à necessidade de cada paciente.



"Para redução de gordura é associado o coolsculpting, a radiofrequência seletiva e o scanner robótico com excelentes resultados", afirma a Dra. Paula Chicralla.



De acordo com a dermatologista, o novo protocolo retira os excessos de gordura de diferentes regiões do corpo como abdômen inferior e superior, cintura, culote, flancos e parte interna da coxa. O tratamento não usa anestesia, cortes ou intervenções cirúrgicas, o tratamento é totalmente indolor e a recuperação dos contornos corporais é rápida, com redução de até 40 % de gordura em 2 meses.



"Vi que poderia potencializar os resultados com uma série de tecnologias que já usávamos de forma individual e fiz a união delas para intensificar os resultados em menos tempo", Destaca.



Além disso a especialista ressalta que é importante contar com uma equipe multidisciplinar para atuar em conjunto(Nutricionista, endocrinologista e terapeuta) para alcançar resultados mais satisfatórios do tratamento. O Novo Protocolo de atendimento para gordura já se tornou um sucesso e vem sendo muito procurado pelos pacientes que procuram a clínica.



"É uma novidade! A medida que os pacientes conhecem vão falando uns para os outros. É a cara do verão e tem dado excelentes resultados", finaliza a Médica.



Saiba mais sobre a Dermatologista Dra. Paula Chicralla



Dra. Paula Chicralla é médica dermatologista. Pós-graduada em dermatologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD) e da American Academy of Dermatolgy (AAD). Possui título de especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e Associação Médica Brasileira (AMB). A Clínica Paula Chicralla reúne o que há de mais moderno em tratamentos clínicos e estéticos para promover o envelhecimento saudável e o bem-estar. Proporciona um tratamento personalizado e conta com um time multidisciplinar em dermatologia, angiologia, nutrição, medicina ortomolecular e ginecologia estética.



paulachicralla.com.br/

https://www.facebook.com/clinicapaulachicralla/' target='_blank' rel="nofollow">https://www.facebook.com/clinicapaulachicralla/