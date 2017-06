Público masculino também adere ao uso das Cintas Modeladoras

Se você pensava que as cintas modeladoras eram um luxo exclusivo das mulheres, se enganou! A queridinhas das famosas tem feito a cabeça de muitos marmanjos por aí, afinal, o cuidado com o corpo é democrático e vale para todos!



De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o mercado de beleza masculina aumentou mais de 8% no ano passado e segue mantendo o ritmo de crescimento.



Uma pesquisa, também realizada pela ABIHPEC, revela que 44% dos homens procuram nas academias os serviços de cuidado com a beleza, e os gastos com roupas, calçados e acessórios corresponde a 47,2% dos entrevistados. O momento é propício para o mercado estético voltado ao público masculino. As barbearias são as principais causadoras desse movimento, mas agora chegou a vez das cintas!



Aliadas indispensáveis na definição do abdômen e cintura, na correção da postura e as cintas são, além de tudo, uma peça chave na composição de looks. Sabe aquela marquinha de barriga na camisa social? Pode esquecer, as cintas modeladoras dão um jeito nisso!



