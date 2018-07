Pulseiras masculinas têm sido o acessório mais utilizado pelos homens estilosos

As pulseiras masculinas agregam personalidade e estilo no visual. E estão cada vez mais conquistando o universo da moda masculina, virando uma forte tendência nos pulsos dos homens mais estilosos do mundo.



Os homens estão mais vaidosos, atentos as novidades e as tendências de roupas, acessórios, calçados e cortes de cabelo. No entanto, muitos homens ficam confusos e perdidos na hora de se vestir. Saber o que está em evidência ajuda a misturar peças e acessórios para compor o visual.



Mercado Masculino, empresa especialista em acessórios masculinos, mercadomasculino.com.br, diz que muitos homens têm receio de cometer exageros, de não saber como combinar as pulseiras masculinas e acabam ficando inseguros no momento de escolher o acessório.



De acordo com a empresa, cada acessório tem a sua peculiaridade. As PULSEIRAS DE COURO MASCULINA são peças versáteis, que combinam com os mais variados tipos de estilo. Os acessórios masculinos em couro devem sempre combinar entre eles e com as pulseiras de couro não é diferente, por isso é recomendável combiná-la com sinto e sapatos de couro.



As PULSEIRAS DE PRATA MASCULINA traz elegância e modernidade ao visual. Porém, é preciso ter cuidado para não exagerar e ficar parecendo ostentação. A prata é clássica, de cor nobre e combina com todos os estilos, além de ter o preço mais acessível que o ouro.



O mix de PULSEIRAS MASCULINAS é uma tendência que veio com força e pra ficar. Quem está antenado com o universo da moda sabe que o ideal é usar de 3 à 4 peças, podendo variar entre 2 ou mais materiais diferentes que combinem entre si, como o couro e a madeira, por exemplo.



Mercado Masculino pontua também a importância de saber combinar os estilos de pulseiras com o relógio. Para evitar excesso de informação e acabar comprometendo ambas as peças é necessário ter em mente que o relógio deve ser o destaque principal e sempre optar por pulseiras menores, como cordões, bolinhas ou até mesmo pedras.





Website: https://www.mercadomasculino.com.br/pulseiras-masculinas