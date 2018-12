Puro Luxo: modelo Jéssica Santtos mostra presentes de Natal nas redes sociais

A modelo e Miss Jéssica Santtos mostrou nesta quarta feira, 26, nos stories do Instagram os presentes de Natal que ganhou com puro luxo. A morena deixou claro não gostar de uma marca "Nunca me identifiquei com a marca, todos usam, nunca tive vontade de usar e não gosto" disse Jéssica nos stories.



Nos stories ela mostrou presentes como: bolsa Prada, relógio Rolex, bolsa Fend, bolsa Louis Vuitton, a modelo e Miss deixou fará um sorteio da bolsa Louis Vuitton aos seus seguidores, por não usar a marca. Acompanhe Jéssica Santtos nas redes sociais: @jessicasanttos.



A modelo chamou atenção na semana passada ao postar uma foto no Instagram na qual posava ao lado de um carro de luxo Rolls-Royce com um vestido preto na Espanha.



Website: http://jessicasanttos.com