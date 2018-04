Quais os benefícios de ter um Spa em casa?

Os Spas, que já são sucesso nos Estados Unidos e Europa ocidental, começam a cair nas graças dos brasileiros. Afinal, quem não quer ter um espaço de relaxamento após um dia cansativo de trabalho? Seja para transformar o jardim em uma bela área de descanso para a família ou complementar a piscina, o equipamento ganha cada vez mais adeptos no Brasil.



Nada melhor do que chegar em casa após um dia de trabalho cansativo ou de longas horas de estudo e ter um tempo de qualidade, dedicado ao lazer, ao sossego e à renovação de energias. Isso é possível, e os benefícios de ter um Spa em casa são inúmeros.



RELAXAMENTO

O contato com a água em temperatura ambiente é bastante revigorante, quando em temperaturas mais amenas, os resultados são ainda melhores, pois o aquecimento ajuda a aumentar o oxigênio e as substâncias nutritivas do corpo - sem falar que é uma delícia poder tranquilizar os pensamentos e descansar.



Ter um Spa em casa também beneficia o sistema nervoso, potencializa o relaxamento dos tecidos e dá a sensação de leveza e relaxamento - e isso tudo é essencial para recuperar as energias e enfrentar a agitação da rotina com mais disposição.



Esses benefícios são percebidos com maior intensidade se o Spa apresentar algumas características específicas:



Assentos anatômicos: para ter uma experiência mais prazerosa e afastar as consequências negativas da mente e do corpo causadas pelo estresse, é fundamental que o Spa tenha assentos ergonômicos. Esses itens possibilitam que a posição da hidromassagem seja mais assertiva e permitem ajustar os jatos, aumentando o relaxamento.



Jatos estratégicos: os jatos também são fundamentais para ter momentos únicos de bem-estar. Afinal, quando posicionados estrategicamente nos principais pontos de tensão do corpo, eles geram muito mais alívio e conforto para os usuários.



Hidromassagem regulável: cada pessoa tem diferentes níveis de estresse e, portanto, uma necessidade específica de relaxamento. Nesse sentido, de que adianta ter um Spa em casa que ofereça uma única solução, sem contar com essas particularidades? O sistema de hidromassagem deve ser regulável para proporcionar mais conforto. As bolhas de ar atuam de maneira pontual, gerando alívio das tensões e aumentando a sensação de relaxamento do corpo.



MELHORA NA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA

A água quente também estimula a circulação sanguínea, facilitando a drenagem dos líquidos corporais. Além disso, ajuda na prevenção de varizes e celulites, uma questão estética e de saúde.



E os benefícios de estimular a circulação não param por aí! Ter um Spa em casa é excelente para idosos, pois a água quente e a hidromassagem também diminuem as dores causadas pela artrite e pelo reumatismo. Já para gestantes ou pessoas com problemas relacionados à retenção de líquidos, os benefícios também podem ser percebidos por meio da redução do inchaço de pernas e pés.



PELE MAIS BONITA E SAUDÁVEL

Outro benefício de ter um Spa em casa está relacionado com melhora da pele. O contato com a água aquecida dilata e ajuda a limpar ainda mais a superfície, e esse processo ajuda a tonificar, revigorar e eliminar impurezas, deixando a pele mais bonita e sadia.



SOFISTICAÇÃO, CONFORTO E VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL

Além dos benefícios relacionados à qualidade de vida e à saúde, ter um Spa em casa também é uma maneira de deixar o seu lar mais confortável e compatível com o seu estilo de vida. Afinal, ele compõe a decoração, deixando o ambiente mais bonito.



Sem falar na valorização do imóvel, já que esse investimento no patrimônio traz valor agregado e é percebido como diferencial na hora de uma futura negociação imobiliária.



MAIS TECNOLOGIA E ACESSIBILIDADE NO DIA A DIA

A tecnologia trouxe diversas melhorias para a vida moderna, e é claro que os Spas também foram contemplados!



Atualmente, são diversos equipamentos que trazem mais conforto para o seu dia a dia e que podem ser facilmente incorporados no Spa em casa. Cascatas, sistemas LED de iluminação, gabinetes, centros de controle, jatos e ozonizadores são alguns exemplos de itens que deixarão a sua experiência ainda mais prazerosa!



NOVOS MODELOS DE SPAS NAUTILUS PRIME

Procurando atender à demanda crescente do mercado em ter Spas práticos e modernos para uso em família ou em momentos de descontração entre amigos, a Nautilus amplia sua linha com três novos modelos: Bali, Ibiza e Mykonos. Inspirados nos destinos paradisíacos onde a água é o grande atrativo, os Spas Nautilus Prime permitem uma experiência exclusiva de relaxamento, tendo a tecnologia como grande aliada para trazer todo o bem-estar destes lugares ao dia a dia das pessoas.



Com três travesseiros dispostos em cinco assentos e uma espreguiçadeira, o Spa Bali comporta confortavelmente seis pessoas e apresenta dimensões de 2,31m x 2,31m com o conforto de quinze jatos d"água. A facilidade de instalar e o formato compacto também são atrativos do modelo Ibiza, que tem dimensões de 2,12m x 2,12m. Ideal para ambientes compactos como pequenos jardins ou áreas de sauna, o redondo e elegante Mykonos conta com quatro lugares e um travesseiro. Os modelos Bali e Ibiza dispõe ainda da versão luxo, que tem como diferenciais uma motobomba adicional, sistema com vinte jatos d"água, comando eletrônico com cinco funções, dois LEDs e dois controladores de ar.



A praticidade também é um atrativo quando o assunto é Spas, que dispensam a necessidade de grandes volumes de água. Para obter o funcionamento perfeito de todas as suas funções, incluindo uma potente e completa hidromassagem, os modelos Nautilus Prime precisam de apenas 800 a 1.200 litros de água.



Além da comodidade de trazer todo o conforto de um Spa para dentro de casa, os lançamentos da linha Nautilus Prime têm a qualidade da superfície como diferencial. Feitos com acrílico importado de porosidade quase nula, tem toque agradável ao corpo e podem ficar até 10 anos sem manutenção alguma, evitando dores de cabeça para quem só pensa em relaxar.



