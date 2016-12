Quais as frutas ideais para consumir em uma dieta

Quase todos os processos de dieta, são acompanhados do consumo de frutas que são fontes de água, contêm vitaminas importantes, potássio, fibras e quando bem lavadas, consumidas com a casca, elas são ricas em nutrientes e ajudam a diminuir a fone na dieta.



Claro que nem todas as frutas disponíveis são as ideais, mas pegando como fator apenas as calorias consumidas, temos a lista abaixo com a quantidade de calorias para cada 100 gramas:



Melancia 15 calorias, morango 27 calorias, nêspera 28 calorias, limão 29 calorias, lima 30 calorias, framboesa 30 calorias, pêssego 30 calorias, melão 30 calorias, amora 35 calorias, ameixa 36 calorias, groselha 37 calorias, mamão 38 calorias, pera 38 calorias, blueberry 41 calorias, tangerina 44 calorias, maçã 45 calorias, figo 47 calorias, mirtilos 48 calorias, cereja 48 calorias, damasco 48 calorias, laranja 53 calorias, abacaxi 55 calorias, kiwi 56 calorias, uva 61 calorias, romã 62 calorias, caqui 70 calorias, manga 73 calorias e banana 85 calorias



Sempre que for possível, priorize as frutas secas com menos calorias e mais nutrientes. Evite frutas enlatadas em caldas ou as cristalizadas que contém grande quantidade de açúcar. Para que você não enjoe no processo, sempre diversifique as frutas que vai comprar. Outra dica bem legal, é de aproveitar as frutas da estação que normalmente tem preço menor.



O ideal é que seja consumido três porções de frutas por dia, evitando fazer sucos delas na substituição das porções porque elas ficarão com menos fibras e mais calóricas por causa da adição de açúcar. De preferência para sucos apenas quando for trocar o refrigerante que é mais calórico.



