Quais são as tendências de beleza para 2019?

A chegada do Ano Novo é um excelente momento para recomeços. Os cuidados do brasileiro com a beleza, que crescem consideravelmente todos os anos, também costumam aumentar nesta época do ano.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a venda de cosméticos cresce cerca de 13% ao ano. Dados da Associação Brasileira de Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) mostraram que os cuidados com os cabelos representam 22,1% do faturamento.

Além disso, pessoas com renda entre 2 e 10 salários mínimos gastam 1,3% do que ganham para cuidar do cabelo e das unhas. Para se ter ideia, a despesa com arroz e feijão é de 0,68% apenas. “A indústria da moda e da beleza nunca para – e já temos as tendências de beleza para 2019”, conta o hair stylist e proprietário do salão Du Nunes Concept, Eduardo Nunes.

Eduardo Nunes tem mais de 15 anos de carreira e seu salão traz um novo conceito de beleza e saúde capilar no Brasil. A seguir, ele aponta os principais estilos, cores e cortes para o cabelo em 2019:

Textura

Se no ano passado as tendências de beleza para cabelo se concentraram no uso de texturas naturais e cabelos toques mais orgânicos, 2019 está se preparando para ir além. “Estamos levando o estilo de baixa manutenção do ano passado a um novo nível por meio de cortes e tonalidades que farão toda a diferença”, conta o especialista.

Ondas

Uma tendência que esteve presente em 2018 e que vai ser incrementada em 2019 é a da ondulação. Segundo o profissional, é um estilo interessante e que tem feito sucesso porque preza pelo natural. O modo mais fácil de obter esse visual é torcer pequenos pedaços de cabelo com um modelador e depois borrifar as ondas com um texturizador leve. “Este passo de acabamento ajudará a segurar os cachos sem deixar o cabelo grudento ou rígido”, diz.

Rabo de cavalo alto

Simples, arrumado e prático, o rabo de cavalo costuma ser pouco valorizado, mas a tendência tem tudo pra bombar em 2019. Este penteado em sua forma mais alta funciona para todos os tipos de cabelo e combina com todas as características faciais. Para garantir o look da forma correta, basta pulverizar suas raízes com um spray de cabelo leve e, em seguida, prender com um elástico.

Franja cortina

As franjas emolduram o rosto, mas por outro lado, elas podem significar um grande compromisso: requerem cuidados especiais. As franjas cortinas, aquelas que são divididas ao meio, são uma opção mais segura e fácil de arrumar.

“O segredo do corte é trabalhar bem o comprimento, já que as franjas cortinas podem ser mais longas na lateral ou na frente do rosto. Esse tipo de franja deixa o visual moderno e combina com cabelo de qualquer comprimento”, observa Nunes.

Long Bob

O long bob é um clássico que sempre retorna à moda. “Cortamos mais na parte de trás do cabelo e deixamos a frente com um pouco mais de volume. Isso sempre causa um efeito interessante, é uma mudança perceptível, mas não radical, por isso, as pessoas gostam tanto desse corte”, aponta.

Cores

Entre as cores, as apostas de 2019 estão no castanho, no loiro claro e no ruivo natural. O primeiro tom é uma opção para quem quer mudar, mas não está pronto para radicalizar. Já o loiro claro é uma aposta que vem junto com essa onda de naturalidade que fez sucesso em 2018 e deve permanecer em 2019.

O ruivo natural foi o queridinho de 2018, e vai continuar sendo. Tons de ruivo mais escuros também devem ser explorados em 2019.

Saiba mais

Proveniente de uma família renomada no mercado, Du Nunes teve contato com o universo da beleza desde criança, passava os dias na barbearia de seu bisavô. Aos 13 anos, começou a trabalhar com o tio, Jackson Nunes, no Studio W de Campinas e, quatro anos depois, foi escolhido o melhor assistente da rede. O reconhecimento valeu um convite de seu tio avô, Wanderley Nunes, para ser sócio do Studio W em Curitiba. Depois de apenas dois anos de existência, o salão foi eleito um dos quinze melhores do mundo e Du despontou como um dos melhores coloristas do Brasil. Atualmente, atende cerca de mil e duzentos clientes por mês no seu salão recém-inaugurado DuNunes Concept, salão que conta com tecnologia de ponta quando o assunto é saúde capilar e estética.

Mais informações sobre tendências e sobre o profissional Eduardo Nunes:https://www.facebook.com/dununesoficial/

Website: https://www.facebook.com/dununesoficial/