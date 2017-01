Qualidade e sabor da Groselha Diet Saborama conquista os diabéticos

Há mais de duas décadas atrás, a Saborama Sabores e Concentrados Ltda. desenvolveu uma formulação de Preparado para Refresco totalmente livre de açúcares e lançou a primeira Groselha Dietética do País. Desde então, a qualidade e o sabor do produto conquistaram a preferência e confiança dos portadores da Diabetes Mellitus que, segundo o Ministério da Saúde, está entre as cinco doenças que mais matam no mundo.



Excelente alternativa para quem precisa ou deseja mudar seus hábitos alimentares, a Groselha Diet Saborama tem zero açúcar e baixo valor energético. O produto, próprio para o preparo de refrescos, também aromatiza o leite e pode ser levado ao fogo na elaboração de doces, recheios e sobremesas. "Para servi-la como refresco, basta que o consumidor dilua o produto em água, com ou sem gelo, e ajuste o sabor conforme a sua preferência. Se seguida a sugestão do rótulo, cada embalagem de 970 ml renderá, aproximadamente, 10 litros de refresco pronto", – esclarece Denise Aletéia Roque, gerente de marketing da empresa.



A linha de preparados para refrescos dietéticos da Saborama, que conta também com o sabor Guaraná Diet, é certificada pela ANAD-Associação Nacional de Assistência ao Diabético e oferece total segurança ao diabético, que pode consumir esses produtos sem medo, porém com moderação.



Para incentivar os portadores da Diabetes Melittus a aderirem ao tratamento, a Saborama participa anualmente do Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes e da Campanha Nacional Gratuita em Diabetes, promovidos pela ANAD, disponibilizando os seus produtos gratuitamente para a degustação de todos os presentes. A empresa aconselha que o consumidor busque acompanhamento médico ou nutricional para a inclusão e melhor aproveitamento dos produtos em sua rotina alimentar.



Expertise para o sucesso



A Saborama Sabores e Concentrados Ltda. atende ao mercado nacional de bebidas desde 1973, oferecendo as melhores soluções em concentrados para refrigerantes, energéticos, isotônicos, sucos, refrescos e outros itens. Sócia-detentora da marca Grapette, primeiro refrigerante de uva lançado no Brasil e que permanece na preferência do público até hoje, a empresa possui também uma ampla linha de Bebidas Prontas, Refrescos e produtos para Sorveteria.



Além da Groselha Diet e do Guaraná Diet, a categoria Refrescos da Saborama inclui os xaropes tradicionais nos sabores Groselha, Guaraná e Uva. No atacado, esses produtos são comercializados em pacotes contendo 12 unidades de 970 ml. Outros sabores como Açaí, Guaraná com Açaí e Tutti-Frutti estão disponíveis para redes de supermercado e atacadistas que desejam lançar os produtos com marca própria.





