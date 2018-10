Queda de Cabelos - Suas Causas e Tratamentos

A queda de cabelos, vem aumentando ano após ano e é um dos grandes vilões da saúde, não só física como psicológica, causando constrangimento e baixa autoestima no individuo portador, ela também pode ser sinal de algo sério.

A queda de cabelo é um problema que atinge grande parte da população mundial, tanto homens, quanto mulheres.

Existem várias causas para a queda acentuada de cabelo, porém é importante entender que existe uma grande diferença entre queda de cabelos e calvície.

Na maioria das vezes, uma acentuada queda dos fios está diretamente ligada a um dos seguintes fatores: desequilíbrio hormonal, nutrição e stress, depressão e ansiedade. Outro caso é o fator genético

Cerca de 70% da população masculina é acometida de calvície ou alopécia androgenética. Normalmente, a queda de cabelos, fica mais evidenciada durante o banho, ao escovar os cabelos e ao acordar, aonde o paciente pode observar os fios caídos, no travesseiro.



Essa propensão genética acontece principalmente com homens, a testosterona produz o DHT (di-hidrotestosterona), que ataca a raiz do cabelo, até que o bulo capilar morra, sabotando a fase de crescimento dos fios. Isso também ocorre em mulheres, com as variações hormonais, que podem acontecer por uso de anticoncepcionais, gravidez e outros.



A queda de cabelos pode acontecer de uma hora para a outra e é conhecida como alopecia areata, nesse caso, não ataca só o couro cabeludo, podendo aparecer em diversas partes do corpo.



A queda dos fios é normal, são cerca de 50 até 100 fios que caem diariamente, pode parecer muito, mas não é nada em comparação a quantidade de fios existentes na cabeça , que gira em torno de 100 mil.

Vários fatores que interferem na saúde do cabelo, prejudicando a saúde capilar e provocando a queda dos fios, no caso das mulheres as causas mais comuns são :



Uso de Anticoncepcional;

Problemas de tireoide;

Excesso de hormônio testosterona;

Desequilíbrio de hormônios femininos

Distúrbios emocionais e psicológicos;

Reações da amamentação e pós-parto;

Excesso de uso de química nos cabelos (tinturas, progressivas, dupla escova);

Eflúvio telógeno;

Calvície feminina.

Baixa imunidade;

Deficiência de vitaminas e minerais, como zinco e ferro;

Anemia;



Já nos homens os causadores ais comuns são:



Calvície masculina;

Calvície Areata;

Sensibilidade à testosterona (DHT);

Dermatite Seborreica;

Fungos e bactérias;

Excesso de oleosidade

Distúrbios emocionais e psicológicos;

Baixa imunidade;

Deficiência de vitaminas e minerais, como zinco e ferro;

Doenças infecciosas;

Anemia.



Alguns causadores podem ser olhados de maneira mais específica:



Estresse

Uma das principais causas de queda de cabelo é o estresse, tanto físico como mental. Isso acontece, porque o choque do estresse, após um evento traumático ou sobre um processo de pressão, pode causar uma troca o ciclo dos fios do cabelo, fazendo-os cair.

Em alguns casos, o estresse pode não ser a causa principal da queda , mas pode trabalhar em conjunto com outros fatores existentes para piorar a perda de cabelos.

Participar de atividades físicas e de lazer, pode trazer uma melhor qualidade de vida e evitar outros problemas mais graves que podem surgir através do estresse como a depressão.



Uso de antidepressivos e outros medicamentos



Alguns tipos de medicamentos, como os antidepressivos, os anticoagulantes ou os remédios para pressão alta, podem ter como efeito colateral a queda de cabelo, isso é normalmente evidenciado no início do tratamento ou na utilização por longos períodos. Alguns remédios que podem causar queda, a exemplo, o metotrexato, o lítio e o ibuprofeno. No caso de suspeita de que a queda de cabelo está sendo causada por remédio, deve-se contatar seu médico, para avaliar a possibilidade de trocar para outro medicamento.



Alterações hormonais

As alterações hormonais são uma importante causa de queda de cabelo , acontecem durante a transição hormonal da adolescência, na utilização de pílula anticoncepcional e no excesso de testosterona, através do DHT.



Hipotireoidismo

Quando a tireoide não está funcionando bem, vários tipos de hormônios não são produzidos corretamente ou na quantidade correta. Esses hormônios atuam diretamente em nosso metabolismo e portanto no crescimento dos fios de cabelo , por isso, quando estão em falta podem causar queda de cabelo. Em caso de suspeita de uma alteração na tireoide deve-se consultar um endocrinologista para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento indicado.



Gravidez

A queda de cabelo é comum em mulheres após o parto, isso acontece devido às alterações hormonais que acontece durante a gravidez, e também pelo estresse do parto. Geralmente, acontece nos primeiros 3 meses pós-parto e pode durar até 2 meses, isso pode acontecer também durante a gestação, relacionado ao aumento do hormônio progesterona que pode deixar os cabelos mais fracos e quebradiços. Como é um processo natural, normalmente irá melhorar com o tempo.



Anemia

A anemia é outro fator que também pode causar a queda de cabelo, já que os fios recebem menos sangue e por consequência menos nutrientes e oxigênio, tornando-se mais fracos e quebradiços. Em geral, a anemia é causada pela falta de ferro, mas também pode surgir por outros fatores, como a falta de vitamina B12. Normalmente o tratamento consiste no uso de suplementos de ferro e uma dieta balanceado para compensar a falta de minerais e vitaminas.



Fatores Nutricionais

A falta de uma nutrição adequada, pode enfraquecer os cabelos a ponto de causar queda. A alimentação deve ser rica em vitaminas e minerais essenciais como zinco, vitamina A, E e do complexo B entre outros. Um couro cabeludo bem nutrido é sinal de cabelos fortes e saudáveis.



São inúmeras as causas da queda de cabelos, por isso é importante realizar todos os exames acompanhados de um médico. Em certos casos o tratamento pode acontecer de maneira bem simples.



Hoje no mercado existem diversas formas de tratamento, seja por implantes, por suplementos capilares como RC Rittono capillari, que tem propriedades que evitam a queda enquanto nutrem o couro cabeludo, estimulando a produção de novos fios, ou de uso tópico como minoxidil, entre outros. Se sentir que está perdendo cabelos, procure um médico e faça uma diagnose, assim você previne e combate o problema de maneira segura.





Website: https://rcsuplementocapilar.com.br/masculino/entenda-a-queda-de-cabelos-e-seus-tratamentos/