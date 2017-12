Queridinho da odontologia estética, clareamento é o procedimento mais popular nos consultórios

A procura por um sorriso branco e saudável tem feito do clareamento dental um dos procedimentos mais realizados nos consultórios odontológicos. Segundo pesquisa da Academia Americana de Odontologia Cosmética (American Academy of Cosmetic Dentistry), quase 60% dos pacientes desejam ter os dentes mais brancos.



No entanto, apesar de a estética falar mais alto, não é possível dissociar o tema da saúde. Afirma a Organização Mundial da Saúde (OMS), que saúde não significa apenas ausência de doença, mas está diretamente relacionada com o total bem-estar físico, mental e social. Levando em conta essa definição, o clareamento dental causa um grande impacto positivo sobre a saúde de um indivíduo, uma vez que aumenta a autoestima das pessoas. Na prática, vale ressaltar que este procedimento só deve ser realizado após a profilaxia e o tratamento periodontal. A primeira medida, de saúde, deve ser a remoção do tártaro e das manchas superficiais para que os mesmos não sejam barreiras que impeçam o contato do gel clareador com os dentes.



Técnicas



O clareamento pode ser realizado em consultório ou em casa com o uso de moldeiras, sempre com o monitoramento do dentista. Os métodos, inclusive, podem ser utilizados em conjunto com o objetivo de usufruir dos benefícios das duas técnicas. "No processo à laser as mudanças ocorrem de forma mais rápida. São necessárias, em média, três sessões. Já o procedimento realizado com as moldeiras, em casa, pode variar de acordo com as prescrições do especialista, mas exige disciplina", destaca a doutora Elisângela Dallazen. "É importante destacar que o número de sessões e a duração do clareamento estão diretamente relacionados à cor inicial dos dentes, à resposta do dente ao tratamento e à expectativa de cada pessoa", frisa.



Elisângela pontua, ainda, que a escolha da técnica também é um tópico particular. "A escolha deve ser realizada de forma individual, de acordo com o perfil, disponibilidade e nível de sensibilidade de cada pessoa, uma vez que todas as técnicas podem conduzir ao tratamento satisfatório quando bem realizadas", explica.



No entanto, os melhores benefícios do clareamento são obtidos em pacientes que apresentam os dentes com poucas restaurações e com vitalidade, pois as restaurações não clareiam e os dentes já submetidos à tratamento de canal respondem de outra forma ao procedimento estético, necessitando de uma técnica de clareamento modificado.



Mitos e verdades



De acordo com a especialista, ao contrário do que se pode imaginar, o clareamento não estraga ou retira o esmalte natural dos dentes, desde que realizado de forma correta, com bons produtos e concentrações adequadas. Ou seja, a ação do gel clareador é específica para as estruturas dentais relacionadas a cor. "O clareamento proporciona estética de forma muito conservadora, pois não desgasta a estrutura dental", garante.



Sensibilidade



A sensibilidade é outro ponto de questionamento dos candidatos ao clareamento dental. "Neste sentido, vale ressaltar que a sensibilidade varia de pessoa para pessoa. Atualmente são realizados procedimentos prévios ao clareamento para proteger regiões internas que não devem ser expostas ao gel clareador, proporcionando conforto durante a realização do tratamento", conforta.



A sensibilidade também pode variar entre as técnicas de clareamento, tipos de gel clareador e tempo de uso do produto. "Através dos tratamentos monitorados consigo modificar a forma de uso e assim proporcionar uma experiência sem traumas. A única memória que o paciente deve ter do tratamento é a recompensa pela conquista dos dentes mais claros", afirma.



Os benefícios do clareamento terão duração prolongada, dependendo dos hábitos do paciente. "Cuidados diários aliados às manutenções regulares no dentista, somados com limpezas nas quais são removidas as manchas alimentares, proporcionam maior longevidade dos efeitos obtidos com o clareamento", conclui a Dra. Elisângela Dallazen.





