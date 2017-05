Racco digitaliza catálogo e lança app que conecta clientes e revendedores

Para comemorar seus 30 anos, a Racco – multinacional fundada em 1987, no Paraná, hoje presente no Brasil, Estados Unidos, México, Bolívia e Paraguai – autoriza o lançamento no mercado do Racco Shop, primeiro aplicativo que permite a compra dos produtos existentes no catálogo via app. O movimento está alinhado a resultados de pesquisas que indicam um crescimento no setor de beleza e higiene e mostram que o brasileiro destina 2% do seu orçamento a este tipo de produto, conforme dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).



A plataforma começou a operar em todo o Brasil na segunda quinzena de abril e traz mais de 300 produtos da marca Racco, divididos nas categorias de tratamento (higiene íntima, emagrecimento, faciais, corporais, capilares, entre outros), perfumaria, maquiagem, alimentos e nutri cosméticos. "A inovação sempre foi essencial nas ações da Racco. Assim, a estratégia de lançamento do aplicativo é uma maneira de manter a empresa atual, ainda que com três décadas de atuação", diz Nicolle Karine Rauen, sócia da Bayonne Cosméticos (fabricante dos produtos da marca). "A Racco está diariamente buscando as dores do seu canal de vendas para encontrar soluções até então não pensadas pela concorrência. O Racco Shop não visa melhorar nenhum indicador que beneficie apenas a companhia. A estratégia é fortalecer as pessoas Racco, a sua equipe, que é seu maior e mais querido patrimônio. O maior objetivo sempre será o crescimento e fortalecimento da rede", acrescenta.



A expectativa é que a partir da criação de novas conexões entre clientes e revendedores, haja um incremento na rede de mais de 400 mil revendedores Racco distribuídos por todo o Brasil (que até então executavam as vendas apenas pelo catálogo físico) facilitando a compra e a recompra por clientes finais. O app Racco Shop representa um upgrade tecnológico na relação de compra e venda, uma vez que permite encontrar e receber os produtos de forma mais prática, rápida e simples.



Criação da plataforma Racco Shop



A plataforma é de propriedade e gestão de um terceiro, que define preços e estratégias. O desenvolvimento da plataforma Racco Shop demandou um alto investimento inicial e consistiu em um processo que levou cerca de seis meses, envolvendo a formatação da proposta, criação do software e desenvolvimento. A expectativa da empresa é aumentar o número de consumidores dos produtos da marca.



Navegabilidade e praticidade são duas características do Racco Shop. Basta acessar a plataforma, escolher o produto, a forma de pagamento (cartão de crédito em até 3x ou dinheiro diretamente para o revendedor), o endereço, data e horário da entrega. Assim que o primeiro revendedor aceitar o pedido, o produto será entregue onde o consumidor desejar.



Esta iniciativa pioneira no país mostra o caráter de inovação intrínseco à atuação da Racco. "Assegurar a inovação decorrente da competitividade, implantando soluções diferenciadas nos serviços e no desenvolvimento de produtos inéditos e funcionais faz parte do posicionamento permanente da empresa", conclui Nicolle. O app Racco Shop está disponível para download em Android e iOS.



Mais informações em www.racco.com.br, www.raccoshop.com ou pelo telefone 0800 789 10 11.

Website: http://www.raccoshop.com