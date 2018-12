Radiofrequência pode ser aliada para uma população que vive cada vez mais

Manter a aparência jovem nunca pareceu tão importante. Em novembro deste ano, o IBGE divulgou que de 2016 para 2017, a expectativa de vida do brasileiro aumentou em 3 meses e 11 dias e, paralelo a isso, a taxa de mortalidade não para de cair. Ou seja, a busca por uma saúde completa – por dentro e por fora – é uma tendência inegável. Consequentemente, tratamentos de estética que tratam a flacidez da pele como os realizados através do aparelho de radiofrequência continuam sendo uma boa aposta para garantir uma aparência mais jovem.

Uma técnica contra efeitos do tempo

A flacidez é uma consequência natural do tempo na pele do ser humano. A flacidez tissular (ou da pele) também tem outras causas como emagrecimento e ganhos de peso contínuos, tabagismo, gestação, etc. Porém, a única causa que não dá para fugir é a do tempo – e ele chega para todos os seres humanos.

A ausência de fibras de sustentação da pele, como o famoso colágeno e a elastina, começam a surtir efeitos, resultando numa pele mais solta e mais “mole” e é neste aspecto que os aparelhos de radiofrequência entra como protagonista. Em circulação no mercado há cerca de 16 anos, o tratamento tem surtido efeito para solucionar uma das reclamações mais constantes da população mais longeva.

Sua atuação na prática

Produzindo um calor para a camada específica da pele que se deseja trabalhar, a atuação do aparelho de radiofrequência em si já causa um primeiro efeito nas fibras de colágeno e elastina já existentes na região. Resultado: uma sensação da pele mais ‘levantada’ ou o que costuma se chamar de ‘lifting’.

Em um segundo momento, diante da temperatura alta emitida pelo aparelho de radiofrequência (por volta dos 38° aos 40°C) se tem um estímulo à contração do fibroblasto, gerando novas das fibras de colágeno. O resultado, que pode vir num prazo de até alguns dias depois da sessão (15 a 20 dias) será completo com uma pele mais rejuvenescida e com aspecto mais firme e menos flácido.

As consequências na autoestima

Numa sociedade que vive mais, a probabilidade é que mais tratamentos de estética que foquem na melhora da autoestima sejam alvo de buscas. Claro que o aparelho de radiofrequência funciona para outros propósitos e para outros públicos como: pessoas mais jovens que buscam tirar uma gordura localizada; atuação específica para celulites (sim, ele também funciona para isso); e até mesmo para cicatrizes! Em 2018 foi lançado o aparelho hertix smart, que além de todos esses tratamentos ainda possui uma ponteira para rejuvenescimento íntimo.

Porém, é de se destacar a importância destes tratamentos com estatísticas tão fundamentais como as publicadas recentemente pelo IBGE. Aliás, as pesquisas corroboram a prática. Parte do público que procura os tratamentos de estética tem sido pessoas acima dos 50-60 anos por um bom tempo. No entanto, vale reforçar a necessidade da capacitação e a aplicação de técnicas e o uso de aparelhos de radiofrequência por profissionais qualificados para atender cada vez mais este público que tem vida de sobra.

Website: https://www.hsmed.com.br/

Website: http://www.hsmed.com.br