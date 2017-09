Radiofrequência seletiva para eliminar gordura será um dos destaques no Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia

O 72º Congresso Brasileiro de Dermatologia é um dos principais eventos da área médica e dermatológica do país e vai reunir especialistas do Brasil e de outros países entre os dias 7 e 10 de setembro, na Costa do Sauípe (BA). Os mais modernos e inovadores tratamentos de pele são apresentados no encontro. E a tecnologia​ do BTL Vanquish, ​com aplicador ​ FLEX e ​Abdominal​, estão entre os destaques do Congresso. O equipamento da BTL AESTHETICS já é um dos mais procurados nos consultórios dermatológicos do país e virou o queridinho de famosas como Sabrina Sato, Thayla Ayala e Bruna Marquezine por ​ser a melhor tecnologia para melhorar e manter o contorno corporal.



A tecnologia de radiofrequência seletiva do BTL Vanquish provoca a apoptose das células de gordura (autodestruição por calor) sendo a primeira radiofrequência seletiva do mercado mundial - Selective RF™ - que oferece maior segurança e resultados mais rápidos. A gordura é eliminada do corpo pelo sistema linfático e o protocolo de tratamento é de quatro sessões com intervalos semanais. A redução das medidas chega a ser superior a oito centímetros na área tratada.



Outro aparelho que estará à disposição dos visitantes durante o evento da Sociedade de Dermatologia é o BTL X-Wave que possui a tecnologia de ondas acústicas e é indicado para o tratamento da celulite e para a melhoria da aparência da pele, elimina o chamado efeito "casca de laranja". Sem período de recuperação, sem anestesia ou preparo, a maioria dos pacientes não relata dor associada ao procedimento e os resultados são visíveis por um longo período.



O BTL Exilis Elite, excelente para tratar gordura localizada e flacidez simultaneamente, também estará no stand que será montado pela BTL para os 4 dias de Congresso. O aparelho oferece uma experiência terapêutica de ​Radiofrequência ​Monopolar Focalizada ​de alta potência ​que é um tipo de tecnologia que age de forma não invasiva, rápida e segura para o paciente. Seus resultados são cientificamente comprovados e elogiados em todo o mundo.



A lista de tecnologias da BTL traz ainda o BTL Íntima: sistema não cirúrgico que remodela os pequenos e grandes lábios garantindo melhora na aparência da vulva e no aumento da satisfação sexual. A energia térmica do aparelho é ajustada automaticamente para não haver um aquecimento súbito na pele garantindo segurança e conforto à paciente.





Serviço



72º Congresso Brasileiro de Dermatologia



Data: 7 a 10 de setembro de 2017



Local: COMPLEXO DA COSTA DO SAUÍPE - RODOVIA BA 099 – KM 76



Site do Congresso: http://dermatobahia2017.com.br/











Website: http://www.btlaesthetics.com/pt-br/