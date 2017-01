Radisson BLU São Paulo inova e firma parceria com Sephora

De 09 a 28 de janeiro de 2017, os hóspedes do Radisson Blu São Paulo serão presenteados com uma sessão de Beauty Moment - uma experiência de beleza Sephora com especialistas renomados na área. Os clientes hospedados poderão optar por um dos três tipos de serviços oferecidos nas lojas Sephora dos shoppings Eldorado, Jk Iguatemi e Cidade Jardim.



As três opções disponíveis para a escolha dos clientes do Radisson BLU São Paulo são: o Full Skincare – onde o profissional da Sephora ensinará o cliente como escolher e utilizar os produtos ideais para cada tipo de pele; na opção Make up Class – o cliente aprenderá como maquiar olhos com efeitos esfumados e para festa e, também, o contorno do rosto; e a opção Full Make Up – dará direito a uma maquiagem completa, com dicas e truques para um make perfeito.



A parceria do Radisson BLU São Paulo com a Sephora faz parte de um programa criado pela direção do empreendimento com intuito de tornar as experiências dos hóspedes cada vez mais inovadoras.