Recco: conheça a empresa além da lingerie feminina

A Recco é uma das maiores referências nacionais quando se trata de moda íntima, atuando no mercado há mais de 37 anos. Com mais de 20 lojas localizadas em diferentes regiões do Brasil, a marca conta também com um parceiro em Miami, EUA, além de exportar para todos os continentes, em uma contínua expansão, solidificando números importantes em seu segmento.



Ainda que o nome Recco seja imediatamente associado quando o assunto é lingerie feminina, a empresa também oferece outras fortes linhas, que mostram sua atuação na moda como um todo. A empresa trabalha cinco marcas distintas, cada qual com um foco específico, porém oferecendo a mesma linguagem e características que a tornaram referência: oferecer alto padrão de conforto e qualidade em todos os seus produtos, mantendo a preocupação e a aproximação com seus clientes.



Esses valores são vistos nos produtos das linhas:



• Recco Lingerie: que pode ser considerada a mais distintas da marca da empresa, carregando o próprio nome e sendo também pelo qual a empresa é mais conhecida internacionalmente;



• Baunilha: uma linha feminina de pijamas altamente divertidos, com peças de aspecto descontraído, aliando graciosidade e conforto em cores e estampas alegres, femininas e muito coloridas;



• Mediterrânea: o segmento da empresa focada em roupas sofisticadas, utilizando o estilo da mulher europeia junto às principais tendências da moda para criar um estilo único de alto bom gosto;



• Modo Avião Relax Wear: é a linha masculina desenvolvida exclusivamente para os homens. O conceito é valorizar o momento de descanso e relaxamento que todo homem precisa após (ou entre) os agitados períodos de trabalho. O nome faz alusão à ideia de "se desligar" de algumas coisas para relaxar e renovar as energias;



• Eva: segmentando a própria atuação nos produtos de moda íntima, a empresa também conta com uma linha de lingerie feminina básica, que visa atender o conforto e praticidade das peças íntimas que toda mulher necessita, trazendo uma beleza natural aos itens mais básicos do guarda-roupa da mulher.



Todas as linhas da Recco Lingerie seguem um rigoroso padrão de qualidade, que garantiu a empresa em seu atual patamar no mercado. A empresa reforça todos os anos sua política e também seu compromisso com o mercado, através de incessantes pesquisas na área e desenvolvimento de produtos com total foco na satisfação de todos seus clientes.



Onde encontrar



Suas lojas físicas ficam localizadas nas principais capitais do País, em Curitiba-PR, dentro do ParkShoppingBarigui, e na capital paulistana dentro do shopping Morumbi e em um dos mais nobres bairros de São Paulo-SP, na rua Oscar Freire, Jardim Paulista.



Possui atendimento por 0800, SAC, e-mail, além de estar presente nos principais canais das redes sociais Facebook e Instagram, prática comum entre marcas consolidas pelo branding. Seu atendimento é feito de segunda a sexta das 8 às 18hs.

Website: http://www.recco.com.br/pt-br/