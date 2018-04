Maior rede de estética masculina do Brasil almeja 40 lojas em 2018

A rede Barbearia Vip, a maior de estética masculina do Brasil, está com 26 lojas e almeja chegar a 40 até o final do ano.



A Barbearia Vip cresceu mais de 500% nos últimos três anos, contrariando os prognósticos de crise. A próxima franquia será em Brusque, em Santa Catarina, estado onde a matriz da rede está sediada. "Estamos crescendo para outros estados, mas Santa Catarina sempre está em nossos planos. E o povo catarinense é empreendedor", salienta o jovem empresário Victor Conceição, 32 anos, CEO da rede criada em Florianópolis.



Recentemente a rede foi selecionada pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios para concorrer ao prêmio de Melhores Franquias do Brasil na categoria "Estética".



As lojas contam com sistema open bar, incluindo pacotes de estética e também o Dia do Noivo, além de marca própria, com linha de cosméticos voltado para o público masculino e até de óculos.





Website: http://www.barbeariavip.com.br