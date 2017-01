Rede de farmácias realiza almoço especial para entrega de prêmio

Em comemoração aos seus 20 anos, a Rede Drogaria Total promoveu uma campanha para prestigiar os clientes que possuem o cartão fidelidade ou o cartão de convênios empresariais. A "PROMOÇÃO SHOW DE PRÊMIOS 20 ANOS DROGARIA TOTAL" aconteceu entre os meses de abril e dezembro e sorteou oito motos Yamaha 125 YBR e um carro Fox Trend. Para encerrar a ação, a rede realizará na próxima quinta-feira, dia 12 de janeiro, um almoço no Espaço Quinta Linda, salão Estoril, em Ribeirão Preto - SP, para entregar o último prêmio, o carro, da promoção e apresentar suas projeções para 2017.



Há 20 anos a Drogaria Total vem crescendo em todo o Estado de São Paulo com 345 lojas em 214 cidades, levando até o consumidor produtos de qualidade e procedência contando com o melhor atendimento exclusivo e amigo com competência de seus profissionais para levar ao cliente e toda família a informação necessária. Considerada a Melhor Rede de Farmácias do Brasil, filiada a FEBRAFAR, a Drogaria Total conquistou um importante espaço no mercado e, hoje, já é uma das maiores redes de drogarias do estado de São Paulo. Baseada em um modelo associativista, em que cada unidade representa e defende os interesses sempre de todos.



Durante o evento, os dez diretores, de oito cidades diferentes, que compõem a diretoria, estarão presentes e apresentarão aos convidados um pouco da história da rede e a estimativa de crescimento, que é alcançar o número de 400 lojas em 2017 e 500 lojas até 2018. De acordo com o presidente Mario Ishikawa, da cidade de Barrinha-SP, e o vice-presidente, Luiz Carlos Valério, de Taquaritinga-SP, essa ação representa o crescimento da marca. "A Rede Total alcançou um crescimento altamente satisfatório e acelerado e pretendemos mostrar como esse sucesso tem um embasamento sólido e eficaz", explicam.



Essa campanha foi desenvolvida pela agência Audiovisual Comunicação Integrada e o diretor Thiago De Paula promete ainda mais surpresa para esse ano. "Só posso adiantar que a próxima campanha, que será lançada no mês de março, será ainda melhor", afirma.

Mais informações podem ser obtidas no site www.drogariatotal.com.br





Serviço:

Almoço de Encerramento da Promoção Show de Prêmios 20 anos Drogaria Total

Data: 12 de janeiro

Horário: das 12h30 às 15 horas

Local: Espaço Quinta Linda| Salão Estoril | Rodovia Anhanguera Km 303, SP | Ribeirão Preto – SP

* Evento para convidados – favor confirmar presença através do e-mail grace@foccocomunicacao.com.br





Website: http://www.drogariatotal.com.br