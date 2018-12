Reduza 40% de gordura sem cirurgia em 30 dias

VANQUISH ME, tecnologia de radiofrequência, diminui a gordura do corpo e deixa você pronta para o verão.



Soul Brava Clínica disponibiliza agora dos tratamentos da Unique, entre eles está o equipamento Vanquish ME, que reduz ate 40% de gordura em 30 dias. Com sua tecnologia de radiofrequência para emagrecimento, sem corte algum, a máquina aquece, em até 45°C, a área onde está acumulada a gordura localizada e causa assim, sua morte celular programada, reduzindo as medidas na região atingida.



Com design diferenciado, Vanquish ME foi programada para abranger amplamente uma mesma região, gerando um resultado uniforme. O tempo de aplicação é de 45 minutos, período em que o paciente fica deitado e deverá relaxar, sem precisar fazer qualquer esforço. O protocolo de redução de até 40% de gordura é de 4 sessões, com intervalos semanais. Vanquish ME é hoje o equipamento que mais queima gordura em menos tempo no mundo.



Diferente de qualquer procedimento estético, quem utiliza da tecnologia Vanquish ME, não precisa se preocupar em realizar exercícios físicos após o procedimento. O equipamento vai trabalhando a quebra de gordura, independentemente de qualquer atividade externa do paciente, por isso, logo após o atendimento, você pode continuar com sua rotina. Único protocolo a ser seguido, é o consumo de até 3 litros de água por dia, pela afinidade da onda eletromagnética da máquina com a água no corpo.



Há mais de 11 anos no mercado da beleza, Unique desembarca agora no universo da qualidade de vida do Sul do país, Praia Brava. Dentro da Clínica Soul Brava, você encontrará todos os protocolos de beleza da Unique. Única Clínica da região com equipamento Vanquish ME em tempo integral e equipe completa certificada para realizar os procedimentos que deixarão seu corpo pronto para o verão.



