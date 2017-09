Referência do mercado de estética e beleza chega ao Anália Franco

O Anália Franco terá novo espaço de estética e beleza. Trata-se do JK Anália Franco, local com 300 metros quadrados que atenderá o público feminino de terça a sábado, das 9h às 20h, a partir de setembro. O novo ambiente será comandando pelo empresário e cabeleireiro Fabricio Pinato. Ao todo, o JK Anália Franco recebeu investimento de R$ 190 mil para atender demandas de cortes, hidratações, escovas, maquiagem e infraestrutura direcionada para limpeza de pele e depilação.



Com passagens pelo Studio W e ações realizadas em parceria como renomados nomes do mercado de estética e beleza, como Wanderlei Nunes, Fabricio Pinato se tornou uma das referências nacionais no corte de cabelos loiros. O cabeleireiro e empresário possui mais de 20 mil seguidores no Instagram (@fapinato) e traz seus conceitos para o público do Anália Franco.



"É um público que aprecia a qualidade de atendimento e, claro, do trabalho desempenhado pelo profissional. O Anália Franco é um ponto importante do mercado de estética e beleza da Capital do Estado de São Paulo e projetamos um crescimento de atendimento e espaço em poucos meses", explica o cabeleireiro, que também traz em seu histórico profissional especializações em corte, pela escola Toni & Guy, e coloração, pela Keune e Chaves da cor LÓréal.



O JK Anália Franco fica na Rua Pota, 513, no Anália Franco. A inauguração oficial do espaço será nesta sexta, a partir das 9h. Após as 18h, será servido coquetel especial aos presentes. Os atendimentos podem ser agendados no 11 - 2676-2323.