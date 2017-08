Refresco da Bioleve une propriedades estimulantes do Açaí e do Guaraná

A Bioleve se consolidou como uma das maiores engarrafadoras de água mineral do Brasil e tem crescido em outros segmentos graças à diversificação de seus produtos.



Em seu portfólio, a Bioleve conta com refrigerantes, isotônicos, energéticos, chás, água de coco, bebidas de frutas, água com colágeno e refrescos.



Uma das novidades em refrescos é o Açaí e Guaraná, que compõe a linha ao lado dos sabores Abacaxi e Hortelã, Acerola e Laranja e Guaraná.



O refresco de Açaí e Guaraná une as propriedades estimulantes desses dois frutos.



É produzido utilizando polpa natural do açaí, que é rica em antioxidantes essenciais – as antocianinas, que são ricas em flavonóides que previnem o envelhecimento precoce, as doenças do coração e alguns tipos de câncer.



O refresco ainda combina ao Açaí os benefícios do Guaraná, proporcionando vigor físico e mental. É rico em vitamina C, que potencializa os efeitos antioxidantes do açaí, colaborando com a imunidade e a saúde da pele.



O novo refresco traz uma característica comum a todos os produtos da Bioleve. "A exemplo do que ocorre com todas as nossas bebidas, o Açaí e Guaraná contém água mineral em sua composição", explica Frederico dos Santos, diretor da empresa.

O refresco está disponível em copos de 290 ml e agora na embalagem de 390 ml.



Sobre a Bioleve



Fundada em 1994, a Bioleve é uma das cinco maiores empresas de água mineral do país. Conta com a mais moderna tecnologia de produção e envasamento, equiparada às melhores fábricas brasileiras e mundiais desse segmento.

A empresa possui, desde 2004, a Certificação de Qualidade da Certificadora norte-americana NSF (National Sanitation Foundation). Isso atesta que a bioleve obedece às exigências do FDA - Food and Drug Administration - e da OMS - Organização Mundial da Saúde.

www.bioleve.com.br







