Rejuvenescimento facial sem cirurgias já é realidade

Se o seu objetivo é ter lábios mais carnudos e naturais, se livrar da expressão cansada e triste do rosto e eliminar o excesso de gordurinhas na região das bochechas, saiba que os tratamentos estéticos faciais evoluíram tanto, que tudo isso é possível de alcançar sem precisar recorrer a cirurgias invasivas e cortes.



Existem hoje no mercado, tratamentos personalizados de acordo com a necessidade de cada pessoa. As técnicas e produtos utilizados são alteradas conforme a estrutura da pele, para que não haja desconforto ou resultados indesejados.



De acordo com Luciana Sensini, fisioterapeuta, coach de emagrecimento e diretora da clínica Fisiforma, a evolução da tecnologia de procedimentos rejuvenescedores, progridem cada vez mais. "Temos hoje na clínica as últimas novidades de tratamentos de face, pescoço, colo e mãos que são as ponteiras Deep Lifting e Soft Lifting, que promovem microperfurações na pele e uma permeação maior dos ativos, ajudando no preenchimento mais harmônico da pele, melhoria na coloração, estimulando a produção de colágeno e deixando a pele mais jovem e luminosa, sem a necessidade de cirurgias e incisões e de uma forma muito mais natural" explica Luciana.



Uma das áreas que mais denunciam a idade, são os olhos, principalmente se existem aquelas bolsas de pele sobre as pálpebras, que deixam a expressão de tristeza e cansaço permanentemente. Geralmente, nesses casos, especialistas indicam a cirurgia de blefaroplastia, que consiste na retirada das bolsas, porém os tratamentos estéticos trazem uma solução não invasiva para solucionar esse problema. "O laser "Deep Lifting" acaba com o problema das pálpebras caídas. A técnica é segura e não invasiva: uma ponteira a laser remove o excesso de pele através da "sublimação". Eles promovem uma perfuração precisa e segura na pele. A combinação de ativos promove o resultado com muita leveza e naturalidade. Muitos casos são resolvidos com apenas uma sessão de tratamento", explica Luciana.



Outro desejo constante das mulheres é afinar o rosto. Dentre as possibilidades de atingir esse resultado está a cirurgia conhecida como "bichectomia". Para as mulheres que não querem arriscar o procedimento cirúrgico, o procedimento ideal é o "Soft Lifiting", que associa técnicas capazes de consumir a gordura localizada nessa região e ao mesmo tempo contrair o colágeno alterando a estrutura e promovendo o efeito lifting.



Um outro sinal visível e incômodo do envelhecimento está no afinamento dos lábios, que pode acontecer a partir dos 30 anos em algumas pessoas. Com o passar do tempo, a boca perde o formato original e também pode ocorrer o encurtamento e perda da concavidade. O Laser de Preenchimento é uma opção de tratamento que deixa os lábios mais carnudos e o rosto mais homogêneo de forma natural. A tecnologia promove "micro furinhos" na pele, potencializando a entrada de ativos no rosto para estimular a produção de novas células, fibras de colágeno e elastina. "A técnica também tem excelentes resultados quando o objetivo é o tratamento de manchas, preenchimento de rugas, flacidez, rejuvenescimento, poros abertos, cicatrizes, estrias, cicatrizes de acne, olheiras e queda de cabelo" finaliza Luciana Sensini.



A Fisioforma possui unidades em Ribeirão Preto, Franca, São Carlos e São Paulo. Mais informações pelo site fisioforma.com.br