Rejuvenescimento íntimo: nova tecnologia ajuda a vencer os tabus

Rejuvenescimento íntimo, que é o tratamento de problemas funcionais e estéticos da região genital feminina, era há até pouco tempo um tabu.



A maioria das mulheres não relatavam ao ginecologista as dificuldades que sentiam durante o ato sexual, depois de passarem por alterações em sua fisiologia, decorrentes de partos normais sucessivos, menopausa ou terapias contra o câncer.



E abordar essa questão também não fazia parte das consultas de rotina dos médicos ginecologistas.



Mas essa realidade está mudando e um número cada vez maior de mulheres de todas as idades, que antes sofriam em silêncio, agora está em busca das melhores alternativas de tratamento para resolver os desconfortos físicos e psicológicos causados por disfunções ou pela aparência de sua região íntima, aumentando assim sua autoestima, qualidade de vida e prazer sexual.



Radiofrequência: a mais nova alternativa



O Linly é uma alternativa inovadora e altamente eficaz para a solução de problemas relacionados à diminuição da elasticidade (atrofia) ou flacidez vaginal, doenças na vulva (grandes e pequenos lábios) e incontinência urinária.



Esse equipamento, que funciona com base na tecnologia de radiofrequência fracionada microablativa (RFFMA), será apresentado aos médicos ginecologistas pela empresa Loktal, no XXII Congresso Paulista de Ginecologia e Obstetrícia – SOGESP, durante os dias 24 a 26 de agosto, no Transamérica Expo Center.



Por meio da emissão de pulsos de energia fracionados em milionésimos de segundos, o Linly provoca microablações locais que estimulam os tecidos biológicos a produzirem novo colágeno e elastina.



Seu alto desempenho, eficácia e conforto para a mulher, em comparação com as demais alternativas de tratamento existentes, devem-se ao formato anatômico da ponteira, à possibilidade de aplicação no próprio consultório do ginecologista, sem dor e sem necessidade de anestesia e à rápida recuperação. No mesmo dia do tratamento, a mulher já pode exercer todas as suas atividades normais.



Cada sessão de aplicação do Linly dura em média de 20 a 30 minutos. Normalmente, são realizadas duas ou três sessões, com intervalos de 30 dias.



Os resultados do tratamento perduram por cerca de um ano, quando será necessária uma nova aplicação.



Médicos interessados em conhecer melhor como funciona a tecnologia de radiofrequência fracionada microablativa (RFFMA) poderão também se inscrever para participar dos workshops que a empresa Loktal realizará durante o Congresso da SOGESP.



Top Tema: atrofia vulvo vaginal



A atrofia vulvo vaginal (AVV), que é uma das principais doenças que podem ser tratadas com o uso da radiofrequência, será discutida num Top Tema do Congresso da SOGESP, no dia 25 de agosto (sexta-feira), com a presença do Dr. Celso Luiz Borrelli, oncoginecologista do Hospital Heliópolis, médico colaborador do Serviço de Ginecologia do HCFMUSP e ex-membro da Comissão de Ginecologia Oncológica da FEBRASGO e da Comissão de Educação Continuada da SOGESP.



A AVV acomete cerca de 50% das mulheres que estão na pós-menopausa ou foram submetidas à remoção de ovários e a tratamentos contra o câncer.



A Dra. Márcia Farina Kamilos, Supervisora Técnica de Equipe da Ginecologia do Hospital Heliópolis, Médica Colaboradora do Setor de Ginecologia do HCFMUSP e Membro da Diretoria do Capítulo de São Paulo da ABPTGIC – Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia e o Dr. Celso coordenaram um estudo realizado no Hospital Heliópolis, em que o Linly foi utilizado para tratamento da AVV, com um resultado de 93% de satisfação por parte das mulheres atendidas.



