Um dos relógios mais resistentes celebra 35 anos no mercado e apresenta modelo "Vintage"

Segundo indicadores do IBGE, em janeiro de 2018, o volume do comércio varejista mostrou expansão de 3,2% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O resultado positivo de janeiro foi dividido entre as atividades, alcançando seis das oito que compõem o varejo. O grupamento de “Outros artigos de uso pessoal e doméstico”, que engloba lojas de departamentos, joalheria, artigos esportivos e brinquedos, mostrou aumento de 10,5% na comparação com janeiro de 2017, situando-se acima da média global do setor.

As marcas varejistas estão atentas à expansão do mercado e procuram criar produtos que atendam cada vez mais o desejo e necessidades dos seus consumidores.

Com a rotina cada vez mais acelerada, as pessoas buscam peças versáteis e confortáveis, que se adequem com facilidade à roupa que irão vestir, assim economizam tempo e ganham identidade com acessórios que falam muito sobre a sua personalidade.

A G-Shock, linha de relógios resistentes da Casio, por exemplo, busca inspiração nos movimentos culturais e hábitos de consumo, para lançar produtos cada vez mais adequados ao desejo dos seus consumidores, mantendo a qualidade japonesa e um preço competitivo no mercado de relógios.

Baseados na praticidade, durabilidade, na tendência retrô, e preocupados ainda com o preço que o consumidor está disposto a pagar em um relógio de qualidade, a G-Shock está lançando um modelo que foi hit nos anos 80 e agora volta para se tornar mais um acessório de moda para os amantes dos relógios clássicos.

O ano de 2018 marcará os 35 anos desde que o relógio G-SHOCK revolucionou o mercado com a sua resistência inovadora em 1983. E para celebrar este aniversário trouxe de volta um clássico, lançando a linha DW-5750E dentro do conceito “Back to original basics”.

O G-Shock original DW-5700C foi lançado em 1987 sendo o primeiro relógio G-SHOCK com um design redondo. Naquela época não foi comercializado no Japão, mas pôde ser visto entre músicos e famosos, tornando este modelo um sucesso mundial entre os relógios clássicos dessa linha, que é a mais recente aposta da marca dentro do mercado de produto “retrô”.

As funções básicas dos novos relógios incluem cronômetro e temporizador, juntamente com a luz de fundo, resistência a 200m de água e a tradicional resistência a choques, característica de G-Shock.

Website: https://www.gshockbrasil.com.br