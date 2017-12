Renata França lança creme para aperfeiçoar massagem corporal

O SPA Renata França lança o creme criado para facilitar e potencializar os efeitos da massagem corporal, entre elas, a drenagem linfática , massagem modeladora e massagem relaxante do método Renata França. Além disso, o produto também é ideal para ser utilizado na hidratação diária da pele.



Durante um ano e meio, a equipe responsável pela fabricação do creme, realizou pesquisas e testes a fim de reunir os melhores princípios ativos para obter um perfeito deslizamento.

A combinação de seus ativos se deve ao resultado que a Renata França propõe para quem o utiliza: "hidratar sempre massageando para que a pele absorva os mais ricos nutrientes escolhidos em sua composição".



Dentre os principais complexos utilizados, a Centella Asiática oferece diversos benefícios melhorando instantaneamente a circulação localizada, sendo um poderoso descongestionante do vaso constritor e que ainda se encontra potencializado devido à Hera e a Castanha da Índia. Os infinitos benefícios da Cavalinha e da Arnica integram a riqueza das substâncias antiinflamatórias e cicatrizantes.



Todos os componentes escolhidos auxiliam no processo de antienvelhecimento da pele e no combate à celulite.

Seu uso diário melhora consideravelmente a textura da pele, além de acarretar diversos benefícios para a beleza e hidratação.



Modo de uso: aplique o creme sobre a pele limpa e seca. Massageie utilizando a técnica de sua preferência, até a completa absorção do produto.

Precauções: Uso Externo. Mantenha fora do alcance de crianças. Em caso de alergia a qualquer um dos componentes da fórmula, suspenda o uso.





Website: https://sparenatafranca.com/