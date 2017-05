Renata Uchoa apresenta sua escolha de vestidos de festa na Dolps

Renata Uchoa é uma referência quando o assunto é moda, se vestir bem e criar looks deslumbrantes. Com uma percepção diferenciada, tato para o assunto e muito bom gosto, ela é uma influenciadora singular, além de ser amada por seu público.



Foi com base nessa influência que a Dolps e a Renata Uchoa firmaram uma parceria para apresentar modelos de vestidos de festa escolhidos pela blogueira. Na loja virtual da Dolps, estão disponíveis cinco lindos modelos de vestidos de festa que expressam o bom gosto de Renata e a experiência da Dolps em entregar produtos diferenciados e atuais.



Entre as opções estão vestidos de festa longos e curtos, mostrando recursos variados como o bordado, as pedrarias e as transparências com o tule. Todos os cinco modelos são acertos garantidos para quem procura vestidos de festa deslumbrantes.



Os vestidos de festa estão disponíveis na loja virtual da Dolps com preços interessantes e facilidades de pagamento.



Sobre Renata Uchoa



Renata Uchoa é uma das blogueiras de moda mais influentes do Nordeste e desempenha um importante neste cenário, comentando sobre tendências de moda no geral e também cuidados com a beleza feminina através, principalmente, de seu blog e nas mídias sociais. Em uma entrevista para o Jornal da Paraíba, Renata contou quando começou a publicar conteúdo na internet, afirmando que sua trajetória, no início, aconteceu quase que por acaso:



"Eu achava a moda sempre muito fácil de ser entendida, de ser usada e de ser percebida. E aí minhas amigas [disseram] "faz um blog". "E aí coloquei no ar e mandei o link para as meninas. Elas disseram "Tu tens que botar isso no ar, porque a maneira que você fala é muito legal". [...] Aí eu coloquei no ar e, enfim, acabou dando muito certo".



Com toda sua destreza para comentar sobre diversos assuntos, hoje Renata fala sobre tudo o que envolve o universo feminino e vai além, com dicas de decoração, receitas, praticidade para o dia a dia e muitos outros assuntos.



Sobre a loja



A Dolps foi fundada em 1988 como uma pequena confecção de moda festa no coração do polo de moda do Bom Retiro em São Paulo, atuando exclusivamente no atacado.



Agora em sua segunda geração, a marca tem passado por expressivo crescimento, com design elaborado, excelente qualidade de produto e gestão profissionalizada.



Atualmente a empresa tem seu amplo mix de produtos, um que vem fazendo bastante sucesso recentemente, é o vestido de debutante, confira. Revendidos por mais de mil multimarcas espalhadas pelo Brasil todo, além de ter iniciado operações de varejo e e-commerce, que serão ampliadas nos próximos anos, juntamente com um grande esforço de fortalecimento do branding da Dolps.



