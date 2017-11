Renomados Hairstylists do famoso salão de beleza Pelle Capelli do ABC Paulista participaram de evento internacional no palácio de Luso em Portugal

Esbanjando profissionalismo e simpatia, os profissionais Leonardo Strong e Fabiano Herrera, do salão Pelle Capelli unidade Shopping ABC em Santo André, assinaram a beleza de inúmeras celebridades brasileiras como as atrizes Carla Diaz e Lucy Ramos, o ator André Bankoff e celebridades portuguesas como a também atriz Filipa Areosa, no Castelo de Caras nos arredores de Lisboa em Portugal.



De 23 a 29 de outubro, o Castelo de Caras foi palco de inúmeros ensaios fotográficos que poderá ser apreciado em breve nas próximas edições desse renomado veículo de comunicação.



No último dia, a semana foi encerrada com um megajantar de gala com cobertura especial para a edição portuguesa de Caras.