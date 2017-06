Rinoplastia: o que é, como se realiza e pós-operatório

A busca pela harmonia facial é algo almejado por todos e todas. E, não raro, uma das cirurgias plásticas mais sonhadas para realizar esse desejo é a rinoplastia. Deve-se sempre levar em conta que o nariz possui um papel fundamental para dar harmonia e beleza facial, pois ele complementa a face e qualquer alteração nele gera grande mudança na estética facial.



A rinoplastia não deixa cicatrizes ou marcas visíveis. E pode ser feita de vários modos: aumento, modelagem de forma e ângulos, redução, ou em pessoas que apresentem dificuldades respiratórias, entre outras situações específicas de cada paciente, onde o mesmo possui total liberdade de escolher como deseja ser.



Veja o que o Dr. Ícaro Samuel tem a dizer sobre o assunto.



O QUE É E COMO SE REALIZA



A rinoplastia é antiga: desenvolvida entre o fim do século XIX e início do século XX, e, desde então, diversos profissionais da medicina vem constantemente atualizando suas técnicas para melhores resultados desse procedimento que devolve também a autoestima de muitas pessoas.



Dr. Ícaro Samuel, ressalta que estamos falando de uma das cirurgias plásticas mais delicadas e detalhadas do meio estético, e portanto, fazer a escolha de um ótimo profissional com conhecimentos e prática comprovada no assunto garante o sucesso esperado!





TÉCNICAS PARA REALIZAÇÃO DA RINOPLASTIA



Existem duas técnicas para a rinoplastia: aberta (exorrinoplastias), com uma incisão na base do nariz e a fechada (endonasal), com incisões apenas dentro das narinas.



A cirurgia pode ser de diminuição e remodelamento, com a retirada de cartilagem ou raspagem e lixamento do osso e aumento, com o enxerto de cartilagem, implante de próteses ou preenchimento no local.



Para realizar a rinoplastia, são solicitados com antecedência os exames comuns à qualquer procedimento cirúrgico, além de poder ser solicitado exames de imagens para avaliar com detalhes a estrutura nasal e em casos em que a rinoplastia está associada às cirurgias funcionais, como a correção do septo nasal. A anestesia pode ser local com sedação. O paciente deve permanecer com o molde sobre o nariz por uma semana. É uma cirurgia de rápida duração, sendo de 1 a 2 horas.



O QUE ACONTECE APÓS A CIRURGIA



É bastante normal a presença de inchaço e hematomas no rosto, bochechas e olhos após a operação, especialmente se houve fratura nos ossos nasais. Entretanto, deve-se levar em consideração que isto varia de pessoa para pessoa. Em até duas semanas, normalmente, esses hematomas desaparecem. São permitidas compressas geladas e, em alguns casos até mesmo drenagem linfática facial podem ser recomendadas.



Outro detalhe bastante importante é que o rosto deve ser cuidado como um todo, visto que estamos falando de uma região mais delicada do corpo. Repouso absoluto por sete dias, manter a cabeça elevada e optar por alimentos frios e pastosos nos primeiros dias para auxiliar a mastigação garantem um pós-operatório melhor e mais seguro.



Orienta-se que o paciente procure informações profissionais sobre o médico, cirurgias já realizadas, se existem avaliações na internet ou denúncias no registro. Aposte no histórico e nas recomendações de outras pessoas e sinta-se segura para este momento.

Website: https://www.dricarosamuel.com.br/