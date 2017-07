Rodrigo Lombardi visita fábrica do Grupo Boticário para apresentar Impression

Na última terça-feira, 11, de julho, Rodrigo Lombardi, que faz parte do poderoso time de celebridades de Eudora, viajou para São José dos Pinhais, no Paraná, para visitar a fábrica do Grupo Boticário e apresentar Impression, o novo eau de parfum masculino da marca.



Miguel Krigsner, fundador do Grupo Boticário, e Daniel Knopfholz, Diretor de Eudora, estavam ao lado do ator, contando tudo sobre o lançamento para a imprensa e acompanhando os jornalistas durante a visita na fábrica. "É muito interessante estar na linha de produção e ver de pertinho como tudo acontece, sentir as texturas e aromas. Além disso, estou honrado em fazer parte do time de Eudora, uma empresa que admiro muito! ", conta Rodrigo.



O galã fala sobre a sua relação com Impression. "Eu me identifiquei com essa fragrância, pois ela foi desenvolvida para os homens que conquistaram aprendizados durante as suas trajetórias e valorizam as pessoas à sua volta, e isso é parte do que eu sou. Além disso, quem não gosta de estar cheiroso, né?", brinca Rodrigo.



O lançamento traz o caminho olfativo amadeirado ambarado, a novidade combina a sofisticação das madeiras, o fundo quente das notas balsâmicas com o Segredo de EUDORA. Um moderno toque de couro entrega ainda mais masculinidade para a criação com nuances de pimenta branca e cardamomo.



O perfume custa R$ 109,90* e pode ser encontrado por meio de Representantes Eudora, e-commerce, lojas próprias, quiosques ou no site www.eudora.com.br, a partir de abril de 2017.



*Preço promocional válido até 17 de julho, após essa data o valor é de R$ 149,00.

Website: http://www.eudora.com.br