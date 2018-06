Rosman Braz ministra curso de automaquiagem na Unibes Cultural

O hair stylist & make-up artist Rosman Braz ministra curso de workshop de maquiagem na próxima quarta-feira, dia 20 de junho, a partir das 14h, na Unibes Cultural. As pessoas interessadas em conhecer o processo de auto maquiagem do artista, devem se cadastrar no site da instituição e, na data, doar maquiagens novas e lacradas. É preciso estar dentro do prazo de validade.



As maquiagens são destinadas ao projeto de voluntariado que Rosman oferece ao eixo social da Unibes, onde meninas de 17 e 18 anos do Curso de Capacitação têm a oportunidade de aprender técnicas básicas de maquiagem. O evento é organizado pela consulesa de Portugal em São Paulo, Mafalda Lourenço, do Blog da M.



Segundo a presidente da Unibes Cultural, Denise Zaclis Antão, o projeto social tem por objetivo de empoderamento das garotas, contribui com sua autonomia e a identificação de novos talentos na maquiagem, além de elevar sua autoestima. Na primeira turma, Rosman ministrou o curso para 28 garotas.



A Unibes é uma instituição não governamental que atua na cidade de São Paulo, com foco em ações na área de assistência social, educação, saúde e cultura. Com seu trabalho, busca transformar a vida de milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social com programas de educação, capacitação e inclusão e mantém o Centro de Desenvolvimento Social conveniado à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e à Secretaria Municipal de Direitos Humanos.



Em seu terceiro ano de atividades, a Unibes Cultural consolida seu papel de hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo, ao convergir, conectar e distribuir cultura e diferentes conhecimentos. Assim, a instituição assume a vocação não só de formadora de público, mas também de agente transformador do cenário cultural. A estratégia não é criar uma nova agenda para São Paulo, mas potencializar o que já é feito por meio de espaço, encontros, debates e reflexões para todos que querem ajudar a preparar a cidade para o futuro.



Serviço

Data: 20 de junho

Horário: 14h às 17h

Preço: Doação de maquiagem lacrada e dentro do prazo de validade

Informações: http://unibescultural.org.br/calendario/rosman-braz-curso-de-automaquiagem/



Unibes Cultural

Rua Oscar Feire, 2500 - ao lado do Metrô Sumaré

Informações: 11 3065-4333 e http://unibescultural.org.br/

Funcionamento: De segunda a sábado, das 10h às 19h

Acesso para deficientes | Ar condicionado | WI FI livre | Lanchonete no local

Estacionamentos conveniados: Rua Oscar Freire, 2617 | Rua Amália de Noronha, 127

Sugerimos o uso de transporte público





