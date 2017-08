Sachê ou cápsula: qual é a melhor forma de consumir colágeno hidrolisado?

A multiplicação de evidências científicas comprovando que a suplementação com colágeno hidrolisado beneficia diferentes partes do corpo, incluindo músculos, ossos, articulações, pele, unha e cabelos, tem levado muitas pessoas a considerar esse ingrediente como parte fundamental de suas dietas.

O aumento da demanda tem resultado em uma crescente oferta de produtos contendo colágeno no mercado. Com tantos lançamentos e marcas disputando o segmento, é natural que os consumidores fiquem em dúvida sobre a forma mais eficaz de se consumir essa proteína.

Para tirar a dúvida, recorremos à professora Dra. Vivian Zague, que é pesquisadora da USP e coautora de diversos estudos nacionais e internacionais sobre colágeno.



Gelita: Dra.Vivian, a ciência tem comprovado os benefícios da suplementação diária com colágeno hidrolisado. No entanto, gostaríamos de saber qual a melhor forma de consumir esta proteína? Por quê?



Dra. Vivian: a melhor forma de consumir colágeno hidrolisado independe do tipo de aplicação. Para que a suplementação seja realmente eficaz, é necessário, antes de tudo, se certificar da origem e da qualidade do colágeno que você está consumindo. Soluções específicas, desenvolvidas para atender diferentes tipos de necessidade, já estão disponíveis no mercado. Junto com os avanços tecnológicos e funcionais que elas apresentam, novas formas de dosagens também passaram a fazer parte deste universo. Sendo assim, além da certeza da origem e da qualidade do ingrediente adquirido, seja em sachê ou cápsula, é necessário que a dose diária recomendada pelo fabricante do ingrediente seja respeitada, e que a suplementação esteja de acordo com os seus objetivos e necessidades.



Mas qual é o meu objetivo? Cuidar da pele, da saúde das articulações, dos músculos?

Essa é exatamente a primeira pergunta a se fazer. Com base na resposta, procure sempre orientação de um médico ou nutricionista. Somente esses profissionais poderão fazer uma análise do seu caso. Além disso, antes de adquirir qualquer produto contendo colágeno, busque mais informações sobre o fabricante do ingrediente. E tenha em mente que, se a proteína não estiver disponível em forma peptídica, sua ação no organismo será reduzida ou até mesmo nula.



O que há de mais novo no mercado?

Para a saúde muscular, há um produto específico para favorecer o ganho de massa muscular e combater a sarcopenia, mal caracterizado pela perda progressiva de massa muscular em idosos. Trata-se do colágeno hidrolisado Bodybalance, que foi utilizado em recente estudo na Universidade de Friburgo (Alemanha). A pesquisa comprovou que, em 12 semanas, a suplementação com 15 gramas diários do colágeno Bodybalance, atrelada à prática de exercícios moderados, potencializa o ganho de força e de massa muscular. O estudo foi publicado no British Journal of Nutrition, uma das mais prestigiadas publicações de nutrição do mundo.

Para manutenção da beleza da pele e combate à celulite, o colágeno Verisol apresenta comprovação científica de resultados através da ingestão de apenas 2,5g/dia. Além de contribuir com a redução das rugas e o aumento da maciez e elasticidade da pele, o produto se mostrou um importante aliado no combate as causas da celulite, problema que afeta mais de 85% das mulheres adultas no mundo. Em se tratando de saúde das articulações, o colágeno FORTIGEL® é uma solução inovadora que contribui para a regeneração da cartilagem das articulações atuando diretamente nas células do corpo. A dose diária recomendada deste colágeno é de 10 gramas e sua eficácia tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas ao redor do mundo.





