Saiba como combinar seu cabelo com suas unhas

Combinar o visual requer um equilíbrio entre roupas, calçados e acessórios. Praticamente toda mulher tem esse conhecimento. Tal "regra" também se aplica a unhas e cabelos, sejam naturais ou unhas de gel ou aplique.



Essa combinação segue um preceito claro: a ocasião. Maquiagem, combinação, cores e estilo podem ser alterados de acordo com a situação em que a mulher ser fará presente. Festas, passeio, trabalho, entre outros. Com isso em mente, a segunda orientação da por praticamente todas as profissionais de estilo e visual é de que as tonalidades devem sempre estar em harmonia.



Resolvidas essas duas questões, a combinação de unhas e cabelos vai seguir o estilo que a mulher procura. Mais recatado, ousado, básico, tendência, entre outras. Um exemplo de visual prático e versátil e a utilização de tons claros e básicos como o nude, o dourado, prata, champanhe e outros. Usar unhas, mesmo que unhas de gel com esses tons é praticamente uma solução coringa, já que combina com quase tudo. Para o trabalho ou um passeio informal, esses tons são uma boa pedida, mas se a ocasião for uma festa ou evento mais elegante, a aplicação de glitter, por exemplo, altera o visual.



E se essas opções de tons são versáteis para unhas, incluindo unhas de gel, a combinação com o cabelo também funciona. Elas podem ser utilizadas com quaisquer cores de cabelo e diferentes penteados. Tranças e coques para as mulheres com cabelos longos são opções que não saem de moda e combinam com diferentes ocasiões.



Para as donas de cabelos curtos, presilhas que sigam o mesmo estilo do visual podem ser a pedida, como por exemplo, estampas, brilhos ou até mesmo temáticos. E, no caso dos temas, os desenhos também podem fazer parte do visual, exemplo: um laço clássico pode dar um ar de "pin-up", e as unhas podem usar as estampas tão comuns deste visual com listras ou bolinhas com os contrastes clássicos em cores claras e escuras como preto e branco ou vermelho e branco.



O corte do cabelo também pode combinar com o formato da unha. Um corte chanel de bico ou assimétrico pode combinar com unhas mais compridas, como o tipo stiletto (daí as unhas de gel para poder facilitar o visual).



