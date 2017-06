Saiba onde comprar tênis Oakley masculino

A marca Oakley é referência em diferentes artigos de moda. São vários óculos, bolsas, roupas e acessórios para o público feminino e masculino. O grande destaque fica por conta dos tênis Oakley destinados aos homens de todas as faixas etárias e gostos pessoais.



A Oakley iniciou suas atividades no ano de 1975, fundada por Jim Jannard, empresário que deu o ponta pé inicial com apenas U$ 300 dólares. No começo, a marca confeccionava apenas óculos de sol, já em 1998, foram fabricados os primeiros calçados. Os tênis Oakley até hoje são famosos pela qualidade e design únicos pertencem às linhas: casual, esportiva e despojada.



As cores dos calçados também são completamente variadas, é possível encontrar tênis escuros e de cores básicas, como preto e cinza, até tênis mais coloridos a partir de tons de vermelho e caramelo. Todo o público masculino pode encontrar os tênis Oakley na loja virtual Emporium Brazil. São diversos modelos ideais e bonitos para usar com todo tipo de visual.



Tênis Oakley Bunker Almond (para quem gosta de Aventura)



O tênis Bunker Almond tem solado muito macio e confortável, além de estampa interior com tema militar variada com características mais despojadas. O fechamento por amarração de cadarço foi feito pensando especialmente na praticidade, segurança e conforto para todos os momentos de aventuras. A cor caramelo é bastante versátil e bonita para os momentos radicais.



Tênis Oakley Flak 1 (para um visual mais casual)



Confeccionado com sola de borracha e cabedal em couro e camurça, o modelo é muito resistente e duradouro. Já a cor preta foi pensada especialmente para que o tênis possa combinar totalmente com todas as cores de roupas e acessórios. O calçado é uma ótima sugestão para usar em momentos informais da cidade ou do campo.



Tênis Oakley Road Wine (quem procura algo mais despojado)



Modelo com design e resistência para os homens urbanos ou esportistas que adoram andar de skate. A parte superior do tênis é feita de couro, enquanto o solado é desenvolvido em borracha. Todas as características essenciais para que o tênis se adapte perfeitamente às diferentes superfícies. A cor vermelha também se adequa a todo tipo de look despojado.



