Saiba a diferença entre perucas de tela costurada ou implante de silicone

Quer mudar as madeixas sem estragar os fios com químicas desnecessárias? Ou está com problemas de perda capilar e quer recuperar a autoestima? Que tal uma peruca ou prótese? Existem tipos diversos de acordo com a sua necessidade e desejo, as principais delas são de tela costurada ou implante de silicone.



O implante de silicone tem efeito realista, com uma tela superventilada e presa por adesivo dupla face, ele fica transparente no couro cabeludo e com aparência totalmente natural, mas não é indicada para quem está temporariamente sem cabelo, pois pode entupir os bulbos capilares, impedindo o crescimento natural do mesmo. É indicado para quem tem alopecia ou outros danos que não permitem o crescimento do cabelo.



A peruca de tela costurada pode ser colocada sobre o cabelo natural e a tela irá aparentar semelhança ao couro cabeludo por ser da mesma cor que a pele. Ideal para ser usada para quem está com em tratamento médico e com problemas capilares temporários ou só quer mudar o visual de forma rápida e sem prejudicar as madeixas.



Os cuidados para ambos tipos de perucas são bem simples, basta lavar assim como o cabelo natural com produtos de qualidade e água morna para não desidratar os fios. O couro cabeludo também deve ser higienizado com atenção para evitar irritações na pele ou doenças.



É importante que as perucas tenham fios de cabelo naturais selecionados, em ótimo estado e sem produtos químicos, para que tenham uma aparência natural e movimentos leves. O Rei dos Cabelos , loja especializada em apliques e perucas, afirma : " Há a possibilidade de que a pessoa tenha alguma reação alérgica ao adesivo, por isso devem ser feitos com produtos que garanta conforto e boa saúde do couro cabeludo do clientes".





Website: https://oreidoscabelos.com.br/