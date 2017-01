Saiba como escolher pingentes que combinem com você

Muitos colares são o coração de um visual. Assim como uma aliança de compromisso, este conjunto de joias é carregando força em seu significado e podendo transformar um look, a combinação de um colar com um pingente pode fazer com que toda a composição ganhe personalidade e mostre brilho, elegância e muito bom gosto.



O uso de pingentes e colares certos, no entanto, está intrinsicamente ligado à ocasião. Festas e celebrações de gala, por exemplo, geralmente acompanham opções mais requintadas, exibindo requinte e elegância ao mesmo tempo em que combinam com vestidos, penteados e maquiagens para o momento.



Diferente desta situação, o dia a dia do trabalho pode requerer uma escolha mais singela, menos chamativa, mas tão importante para a composição quanto as festas.



É com esta percepção que homens e mulheres devem direcionar pingentes e colares. No momento de um presentear uma mulher, por exemplo, o homem que leva em consideração a ocasião, tem mais chances de acertar.



Além disso, há a questão de combinar com a própria personalidade da pessoa. Característica em comum na hora da escolha das alianças de compromisso também, as muitas opções e combinações de pingentes e colares fazem com que alguns modelos estejam mais próximos ao gosto de uma pessoa.



Antes mesmo da variação de modelos, é possível ter que escolher entre os próprios tipos de pingentes, como, por exemplo: pingentes adornados com pedras brilhantes, pingentes com formatos de temas diversos como animais, estrelas, flores, miniaturas variadas como crianças, representação de letras e muitas outras.



Um pingente de letras, por exemplo, pode ser liso, de prata pura, adornado com pedras e brilhantes, ter detalhes entalhados e tantas outras possibilidades.



Este leque de opções faz com que muitas pessoas fiquem na dúvida no momento de comprar ou presentear, é são esses dois principais itens que podem direcionar a escolha. Para quem vai presentear um grande amor, uma ótima combinação é a aliança de compromisso com um pingente.



Com certeza, não é apenas isso que define. Como se trata de uma composição, saber com quais outros itens os pingentes e colares podem combinar também faz com que a escolha se torne ainda mais assertiva. Combinar com vestidos, bolsas, brincos, e outros acessórios pode tornar o pingente muito mais significativo.



